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Автор Елена Орлова

Интересные факты о древнеримской армии. Стратегия. Формации

Силовые структуры

Римская армия возникла в 753 году до нашей эры. Она просуществовала больше, чем 2000 лет. В течение этого периода в ней происходили различного рода изменения. Она была искусна в битвах на открытом поле и в осадных боях, хотя подвергалась партизанской войне. Она использовала хорошие стратегии, позволившие ей стать мощной армией. Вот несколько интересных фактов об истории, военной тактике, стратегии, сильных и слабых сторонах древнеримской армии.

У римской армии могла быть хорошая военная стратегия 

В своей книге «Великая стратегия Римской империи» известный политолог Эдвард Люттвак предполагает, что римляне имели хорошую военную стратегию. Он разделил эту стратегию на три этапа.

Первый этап наблюдался во времена от Августа до Нерона (27 г. до н.э. - 68 г. н.э.). На этом этапе союзники Рима обеспечивали буфер по периметру империи, позволяя римским вооруженным силам размещаться в стратегических точках.

Второй этап был в период 69 - 235 гг. н.э. На этом этапе Римская империя стала крепостью с точным периметром. Агрессорам позволяли выходить за пределы империи, чтобы обеспечить мир и процветание внутри империи.

Последний этап - с 284 г. по 305 г. На этом этапе римляне позволяли агрессорам проникать на их территорию по заранее определенным маршрутам и удерживали их с помощью точечных оборонительных сооружений.

Хотя книга Лютвака имела успех, некоторые подвергли сомнению его анализ, указав на несколько факторов, в том числе на то, что власть в Риме зависит от одного человека, и поэтому хорошая стратегия не может быть устойчивой и стабильной.

Использование нескольких формаций

Римская армия использовала различные формирования, чтобы противостоять врагу, включая тройной боевой порядок, черепаху и клин. В тройном боевом порядке солдаты были расположены в трех рядах: наименее опытные люди составляли передовое звание; основные солдаты были во втором звании, а ветераны - в третьем и последнем звании. Три линии имели чередующиеся промежутки, чтобы дать еще больше места для маневра. Столкнувшись с поражением, первые две линии отступали, чтобы реформировать линию, чтобы обеспечить либо контратаку, либо упорядоченный уход.

Формирование "черепаха" было формированием щитовой стены, в котором солдаты выравнивали свои щиты, чтобы сформировать упакованное формирование, покрытое щитами спереди и сверху. Формирование черепаха обеспечивало защиту от стрел и другого оружия дальнего действия, предлагая последовательную оборонительную силу против пехоты противника.

Клин был наступательной военной формой. Сформированный как треугольник, он использовался для прорезания линий врага.

Фото: jeuxx-gratuit.fr

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