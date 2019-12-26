Как в разных странах празднуется день независимости

Одни нации устраивают фейерверки, собираются на барбекю и проводят парады. Кто-то участвует в соревнованиях по запуску воздушных змеях. Где-то празднование не обходится без национальных гуляний и танцев. Вот некоторые уникальные традиции, как празднуют день независимости разные нации.

Франция

14 июля отмечается штурм Бастилии, тюрьмы в Париже, которая положила начало Французской революции в 1789 году. Во время Дня взятия Бастилии пожарные обычно устраивают танцевальные вечеринки. Президент Франции может помиловать заключенных. И более традиционные военные парады, фестивали и фейерверки также заполняют мероприятия дня. Часто во время Тур де Франс, французские гонщики страстно стремятся претендовать на победу на этапе в этот день для своей родины.

Канада

Канадцы празднуют свою независимость 1 июля с парадами, концертами, церемониями и фейерверками. Но день их независимости - День Канады - не является окончательной датой полной независимости. Британский закон о Северной Америке учредил федеральное правительство Канады 1 июля 1867 года и объединил британские колонии в Новой Шотландии, Нью-Брансуике, Онтарио и Квебеке. Но британцы продолжали сохранять некоторое влияние до принятия Закона о Конституции 1982 года.

Мексика

16 сентября отмечается первое провозглашение независимости в 1810 году в начале 10-летней войны Мексики (тогда Новой Испании) с Испанией. Празднование начинается в 11 часов вечера 15 сентября, когда президент звонит в исторический колокол свободы. Затем он кричит «Мексиканос, Вива Мексика». Толпа отдается эхом, а затем поет гимн. Это ознаменовывает призыв к свободе, сделанный католическим священником Идальго после того, как он позвонил в церковный колокол, чтобы собрать местных бедных индейцев и метисов, чтобы восстать против привилегированных испанцев. 16 сентября проходят родео, коррида, парады и традиционные мексиканские танцы. Кульминация празднования происходит в Зокало, главной площади в Мехико. В сентябре месяце, называемом Mes de la Patria (месяц нашей нации), в ресторанах подают традиционные мексиканские блюда.

Перу

Как и мексиканцы, перуанцы начинают свое празднование в ночь перед днем ​​независимости, играя народную и креольскую музыку в общественных площадях и парках. На рассвете 28 июля во время торжественного поднятия флага прозвучала 21 пушка. По всей стране перуанцы участвуют в трех фестивалях, которые имеют основополагающее значение для креольской культуры: петушиные бои, коррида и выставки перуанских лошадей.

Австралия

День Австралии ознаменовывает создание первого британского поселения в Австралии 26 января 1788 года. Записи о праздновании датируются 1808 годом, а первое официальное мероприятие состоялось в 1818 году. В Сиднее популярными мероприятиями являются гонка на пароме, серфинг и гонки на высоких кораблях. Фейерверки также распространены, Западная Австралия запускает фейерверки с небоскребов, движущихся лодок и мостов.

Индия

15 августа представляет конец британского колониального правления в 1947 году. Речь премьер-министра в Нью-Дели из Красного форта, который был штаб-квартирой британской индийской армии, представляет пик праздника. Церемонии поднятия флага происходят в столицах штатов, школах и отдельных домах. По всей стране сложилась популярная традиция воздушных змеев, которая стала весьма конкурентоспособной, поскольку дети и взрослые пытаются заставить воздушных змеев упасть на землю или перерезать струны воздушных змеев друг друга.

Фото: visitoceanside.org