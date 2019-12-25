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Автор Ирина Гусакова

Вторжения в Англию

Силовые структуры

Вторжение Эдуарда IV

Как и в случае с большинством наследований в Войне Роз, Эдуард занял свое место на троне силой.

Член Йоркской династии, вместе со своими союзниками он победил Ланкастеров в 1461 году. Своим успехом Эдуард был обязан Ричарду Невиллу, графу Уорику, который был в то время самым могущественным человеком в Англии. Стремясь обезопасить свою власть, Эдуард попытался уменьшить влияние Невилла, женившись на Элизавете Вудвилл. 

Он также вел переговоры о союзе с Бургундией, когда Невилл был с дипломатическим визитом во Франции, которая была Бургундии врагом. Решив, что с него хватит, Невилл перешел на сторону Ланкастеров и, с поддержкой короля Франции, вторгся в Англию в 1470 году.

Он быстро получил поддержку почти всей южной Англии и некоторых значимых персон, которые перешли на его сторону. Ланкастеры захватили Лондон и провозгласили Эдуарда и его сторонников предателями. Эдуарду пришлось бежать.

Ланкастеры возвращались в Англию и вновь вступали во владение своими землями. Но Эдуарду решил помочь король Бургундии, который дал ему солдат и припасы. Поддержал Эдуарда и сбежавший с ним герцог Глостерский. Вместе они вернулись в Англию и захватили Йоркшир, обозначив сперва своими намерениями восстановление герцогства Йоркского.

Множество сторонников перешло под знамена Эдуарда, что позволило ему перехитрить своих противников и захватить Лондон. В битве при Барнете он встретился с Невиллом и убил его. Но в тот же самый день в Дорсете высадилась с войсками Ланкастеров королева Маргарет, поддерживаемая французами и намеревавшаяся совершить марш на Уэльс, лояльный Ланкастерам.

После серии изматывающих маршей, один из которых позволил его армии покрыть 64 километра за день, Эдуард настиг армию Маргарет. Последовала битва при Тьюксбери, в которой Ланкастеры потерпели поражение. Почти все их лидеры погибли в битве или были казнены позднее.

Ланкастеры так и не смогли восстановиться, и Эдуард правил вплоть до своей смерти в 1483 году.

Вторжение Вильгельма Оранского

У католического короля Англии Якова II имелся сын, и это означало, что трон не перейдет к его дочери-протестантке Марии после его смерти.

Наследник почти наверняка был бы выращен католиком, что могло надолго, если не навсегда, установить католическое правление в Англии. Напуганные этим, некоторые члены парламента написали Вильгельму Оранскому, королю Нидерландов, протестанту и мужу Марии, с просьбой заступиться за них.

Яков подготовился к вторжению. В его армии было 25 000 человек, и она значительно превосходила численностью войска Уильяма. Но сам слух о вторжении Вильгельма привел к множественному дезертирству и антикатолическим восстаниям по всей стране. Яков вывел свою армию из Лондона, намереваясь сойтись с Вильгельмом в решающей битве, но отступил обратно, прежде чем оно произошло.

В конце концов Яков признал бессмысленность своей борьбы и покинул Англию. Парламент хотел возвести на трон Марию в качестве монарха и Вильгельма только как ее супруга, но оказанное им давление привело к тому, что супруги стали вдвоем единым монархом - единственный случай в истории Великобритании.

Вильгельм и Мария в обмен на это подписали билль о правах, ставший основой британской конституционной практики.

Фото: be-be-be.ru

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