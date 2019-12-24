"Женское" вторжение в Британию

Вторжение Матильды и ее сына Генриха

Королева Матильда, известная также как королева Мод, была выбрана наследницей ее отца, короля Генриха I. Когда он умер в 1135 году, ее кузен Стефан получил больше поддержки среди баронов и смог сесть на трон.

Матильду поддерживал ее сводный брат Роберт Глостерский, один из самых могущественных людей в королевстве. Началась гражданская война, которая продлилась 15 лет. Поначалу Матильде сопутствовал успех, но она никак не могла собрать союзников или поддержку.

В 1141 году она была названа «Леди всей Англии» в Винчестере, но была вынуждена покинуть Лондон, когда прибыла для официальной коронации. Местные жители плохо приняли ее из-за ее надменности и требования денег. Война длилась годами, не желая заканчиваться.

Обе стороны безуспешно пытались одержать верх. В 1148 году Матильда бежала в Нормандию. Эта странная война закончилась, когда сын Матильды Генрих, у которого были обширные владения во Франции, обратил свой взор на Англию.

Он отправился через пролив в январе 1153 года. Его войско встретилось с армией короля Стефана на реке Эйвон в том же месяце. Но бароны по обе стороны хотели мира и отказались сражаться. Разъяренный Стефан согласился на ничью и отступил в Лондон. Кампания длилась еще шесть месяцев, во время которых Генрих путешествовал по стране, раздавая деньги и обещания в попытке получить поддержку.

Король Стефан осадил Уоллингфорд, но был вынужден уйти, когда прибыли Генрих и его армия. Битвы вновь не произошло. Вскоре после этого был подписан мир, согласно которому Стефан оказывался побежденным, соглашаясь усыновить Генриха и сделать его своим наследником.

Компромисс не устраивал почти никого, и не предполагалось, что он будет окончательным. Но Стефан умер всего через год, в октябре 1154 года, и Генрих унаследовал трон. Гражданская война закончилась, Генрих правил следующие 35 лет.

Вторжение Изабеллы и Мортимера

Королева-консорт Изабелла наслаждалась нормальным браком с ее мужем, королем Эдуардом II, большую часть своей жизни.

Но в 1325 году она отправилась с дипломатической миссией во Францию и отказалась возвращаться. Все уговоры мужа оказались бесполезными. Король Франции, который был ее братом, не захотел принуждать ее к возвращению в Англию. Это была большая проблема для короля Англии, ведь его сын и наследник, Эдуард Виндзорский, был вместе с матерью. К этому времени король Эдуард находился под контролем Хью Диспенсера-младшего и его отца, которые использовали свое влияние для того, чтобы расправляться с неугодными и захватывать чужие земли.

Король был непопулярен в народе, а Изабелла ненавидела Диспенсера. Она вступила в союз с другим врагом короля, Роджером Мортимером. Вместе они спланировали действия против короля Эдуарда и в сентябре 1326 года высадились в Саффолке, не встретив сопротивления. Эдуард изначально хотел встретиться с Изабеллой в Лондоне, но сбежал из города, когда многие из лордов объявили о своей поддержке ей.

Ее кампания была очень короткой. Эдуард сбежал в Уэльс с Диспенсерами, надеясь найти убежище на их землях, но преследователи настигли и захватили его уже в ноябре того же года. Король был убит, а Диспенсеры казнены.

Фото: seductrice.ru