Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Автор Ирина Гусакова

Судьбоносные отступления в истории сражений

Силовые структуры

Побег Джорджа Вашингтона из Нью-Йорка

В 1776 году произошло Лонг-Айлендское (Бруклинское) сражение, первое крупное сражение, которое случилось после того, как Соединенные Штаты объявили независимость. В этой битве Джордж Вашингтон столкнулся с Уильямом Хоу.

Вашингтон был уверен, что захват Нью-Йорка был одной из целей Британии, и его 19 тысяч солдат пришли в Нижний Манхэттен. Стоявший на острове Статен, Хоу планировал использовать свои боевые корабли для того, чтобы блокировать реку, пока его солдаты маршировали навстречу американцам. План Хоу увенчался успехом и прежде всего потому, что у него было численное превосходство - он привел с собой 32 тысячи солдат. Но он все же приостановил продвижение после нескольких дней сражений, намереваясь как следует подготовиться к решающему удару.

Воспользовавшись этой задержкой, как и сильным штормом, который разбросал британские корабли, Вашингтон приказал своим людям отступать. В конце концов десять тысяч американцев приняли участие в битве, восемь тысяч смогли спастись.

Это позволило Вашингтону ускользнуть из пасти поражения. Согласно легенде, таинственный туман опустился на отступающих американцев, позволив им избежать преследования.

Великое отступление

В 1914 году битва при Монсе позволила британским экспедиционным войскам понять, какой будет грядущая война. Вместе с французской армией британцы оказались под атакой обошедших с фланга немцев, вдвое превосходивших противника числом. Но британцы не намеревались сдаваться. Они намеревались причинить как можно больше ущерба немцам, пытавшимся прорваться через их ряды.

23 августа 1914 года у британцев появился шанс проверить свой боевой дух, когда вражеская артиллерия начала наносить свои удары.

Огонь британских винтовок был таким точным и быстрым, что наступавшие немцы были уверены, что находятся под пулеметным обстрелом. Дела у британцев шли неплохо, но французы были вынуждены отступить уже 24 августа. Это не оставило выбора их союзникам. Те тоже были вынуждены начать отступление. Они начали то, что позднее стало известно как Великое отступление - двухнедельный марш к реке Марне.

В конце концов союзникам удалось добраться до реки. Они перегруппировались, развернулись и остановили продвижение немцев в битве при Марне. Это позволило им собраться с силами и заложить основу будущих побед.

Битва при Кунаксе

Оставшаяся в памяти человечества благодаря греческому историку Ксенофонту и его труду «Анабазис», Битва Десяти тысяч - это рассказ о группе греческих наемников, которые отправились на войну в Персию. Они были наняты Киром Младшим, который планировал начать войну с его братом Артаксерксом II и захватить трон.

Но Кир был убит в битве, что оставило греков на вражеской территории без кого-либо, знающего местность. Находившиеся за 2700 километров от моря, греки получили предложение сдаться, которое, по сути, было смертельным приговором. Греки отказались сдаваться и начали отступление, преследуемые персами на всем их пути к Черному морю. Местные племена также оказались для них опасными врагами.

Они прошли через чудовищную бурю, которая существенно уменьшила их численность, и оказались возле одного города, где не решились задерживаться, поскольку местные жители сказали им, что они находятся в пяти днях пути от моря. Через пять дней Ксенофонт услышал крики из авангарда своего войска и бросился туда, опасаясь атаки. Но его воины кричали «таласса, таласса», что означает «море, море!».

Несмотря на то, что многие греки погибли в пути, большинство из них смогло вернуться на родину.

Фото: 900igr.net

Актуальная аналитика
Силовые структуры
Судьбоносные отступления в истории сражений
Формула небес
Рики Мартин, который нашел себя - Гороскоп дня
Декабрь
24 декабря: Ку-клукс-клан, ввод войск в Афганистан и последний герой СССР
Новости Все >
Искусственную сосну продают в Якутске почти за 30 тыс.рублей
Гастарбайтеры переводят на родину в среднем по $422
Роспотребнадзор: собаки могут заразить эхинококкозом
В Индонезии при падении автобуса в реку погибли 25 человек
Овечкин вышел на шестое место в истории НХЛ по шайбам на выезде
Роскачество: китайские фейерверки безопасны
В российский спутник "Метеор-М" врезался микрометеорит
Доля "плохих" займов в МФО превысила 28%
Путин устроит "разбор полетов" по саботажу с ФАПами
Американцы закупились на рекордную сумму перед праздниками
Последние материалы
Американцы закупились на рекордную сумму перед праздниками
Повышение цен на бензин в 2019 году оказалось рекордно низким
Галина Волчек экстренно госпитализирована в отделение реанимации
Яна Рудковская зарабатывает миллионы на постах в Instagram
Судьбоносные отступления в истории сражений
В Хабаровском крае разбился истребитель Су-57
"Три козыря" России, которые сделают ее "первой экономикой континента"
Как выбрать красную икру - инструкция Роспотребнадзора
С января изменятся правила экзамена на водительские права
Как распознать суррогатный алкоголь. Простой тест
Популярное
Формула небес
Прогноз на 2020 год: Лев, Дева, Весы, Скорпион

Что будет в Новом году? Как все изменится в рабочем, общественном и личном плане у конкретных знаков? Идем по знакам Зодиака по порядку. Продолжаем: Лев, Дева, Весы, Скорпион. Астропрогноз для этих знаков главному редактору "Правды.Ру" Инне Новиковой дал астролог Павел Чудинов.

Прогноз на 2020 год: Лев, Дева, Весы, Скорпион
Ростовской области грозит экологическая катастрофа из-за Донбасса
Бывший СССР
Ростовской области грозит экологическая катастрофа из-за Донбасса
Общество
"Ты что, пил?": Путин рассказал, что ему ночью позвонил Ротенберг
КПРФ
Зюганов: Россию готовят к досрочным выборам президента
Соломон Соловьев Рики Мартин, который нашел себя - Гороскоп дня Соломон Соловьев Руслан Веснянко Тотальная украинизация: отменить нельзя внедрять Руслан Веснянко Любовь Степушова Топ-10 лучших экономических проектов России 2019 года Любовь Степушова
Комментарии
"Нафтогаз" опасается, что Россия может сорвать транзит газа
Яна Рудковская зарабатывает миллионы на постах в Instagram
Ростовской области грозит экологическая катастрофа из-за Донбасса
Зюганов: Россию готовят к досрочным выборам президента
"Я не пошутил": почему Зюганов заговорил о досрочных президентских выборах
"Я не пошутил": почему Зюганов заговорил о досрочных президентских выборах
В Крыму не стали обращать внимания на претензии ЕС по Крымскому мосту
Сенат США определил условия для снятия санкций с России
Врачи назвали самые безопасные способы приготовления яиц
На Ямале работы лишилась журналистка, задавшая вопрос Путину
Осложнения после гриппа и простуды
Осложнения после гриппа и простуды
Зюганов: Россию готовят к досрочным выборам президента
Атака на 75-летие Победы будет "беспрецедентно грязной"
"Северный поток-2". Осталось проложить 160 километров
"Северный поток-2". Осталось проложить 160 километров
Евгений Федоров: США управляют Россией через Конституцию
Миллер рассказал о новом газовом контракте с Украиной
Миллер рассказал о новом газовом контракте с Украиной
Тотальная украинизация: отменить нельзя внедрять
Стало известно, зачем Ротенберг ночью звонил Путину
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ