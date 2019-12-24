Судьбоносные отступления в истории сражений

Побег Джорджа Вашингтона из Нью-Йорка

В 1776 году произошло Лонг-Айлендское (Бруклинское) сражение, первое крупное сражение, которое случилось после того, как Соединенные Штаты объявили независимость. В этой битве Джордж Вашингтон столкнулся с Уильямом Хоу.

Вашингтон был уверен, что захват Нью-Йорка был одной из целей Британии, и его 19 тысяч солдат пришли в Нижний Манхэттен. Стоявший на острове Статен, Хоу планировал использовать свои боевые корабли для того, чтобы блокировать реку, пока его солдаты маршировали навстречу американцам. План Хоу увенчался успехом и прежде всего потому, что у него было численное превосходство - он привел с собой 32 тысячи солдат. Но он все же приостановил продвижение после нескольких дней сражений, намереваясь как следует подготовиться к решающему удару.

Воспользовавшись этой задержкой, как и сильным штормом, который разбросал британские корабли, Вашингтон приказал своим людям отступать. В конце концов десять тысяч американцев приняли участие в битве, восемь тысяч смогли спастись.

Это позволило Вашингтону ускользнуть из пасти поражения. Согласно легенде, таинственный туман опустился на отступающих американцев, позволив им избежать преследования.

Великое отступление

В 1914 году битва при Монсе позволила британским экспедиционным войскам понять, какой будет грядущая война. Вместе с французской армией британцы оказались под атакой обошедших с фланга немцев, вдвое превосходивших противника числом. Но британцы не намеревались сдаваться. Они намеревались причинить как можно больше ущерба немцам, пытавшимся прорваться через их ряды.

23 августа 1914 года у британцев появился шанс проверить свой боевой дух, когда вражеская артиллерия начала наносить свои удары.

Огонь британских винтовок был таким точным и быстрым, что наступавшие немцы были уверены, что находятся под пулеметным обстрелом. Дела у британцев шли неплохо, но французы были вынуждены отступить уже 24 августа. Это не оставило выбора их союзникам. Те тоже были вынуждены начать отступление. Они начали то, что позднее стало известно как Великое отступление - двухнедельный марш к реке Марне.

В конце концов союзникам удалось добраться до реки. Они перегруппировались, развернулись и остановили продвижение немцев в битве при Марне. Это позволило им собраться с силами и заложить основу будущих побед.

Битва при Кунаксе

Оставшаяся в памяти человечества благодаря греческому историку Ксенофонту и его труду «Анабазис», Битва Десяти тысяч - это рассказ о группе греческих наемников, которые отправились на войну в Персию. Они были наняты Киром Младшим, который планировал начать войну с его братом Артаксерксом II и захватить трон.

Но Кир был убит в битве, что оставило греков на вражеской территории без кого-либо, знающего местность. Находившиеся за 2700 километров от моря, греки получили предложение сдаться, которое, по сути, было смертельным приговором. Греки отказались сдаваться и начали отступление, преследуемые персами на всем их пути к Черному морю. Местные племена также оказались для них опасными врагами.

Они прошли через чудовищную бурю, которая существенно уменьшила их численность, и оказались возле одного города, где не решились задерживаться, поскольку местные жители сказали им, что они находятся в пяти днях пути от моря. Через пять дней Ксенофонт услышал крики из авангарда своего войска и бросился туда, опасаясь атаки. Но его воины кричали «таласса, таласса», что означает «море, море!».

Несмотря на то, что многие греки погибли в пути, большинство из них смогло вернуться на родину.

Фото: 900igr.net