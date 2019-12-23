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Автор Ирина Гусакова

Малоизвестные сражения французской армии

Силовые структуры

Война Сен-Сардо

Эта война являет собой великолепный пример превосходной дипломатии.

Английский король Эдуард II был также герцогом Аквитанским. Это означало, что, несмотря на то, что в Аквитании были английские законы и английские солдаты, королю постоянно приходилось путешествовать во Францию и признавать французского короля своим господином. В самой же Аквитании многие местные землевладельцы обращались к французскому парламенту, а не в английский суд для того, чтобы решать проблемы.

По большей части все дела, как неудивительно, решались в пользу Франции. Одна за другой деревни и землевладения переходили под прямое французское управление. В конце концов все сошлось на аквитанском городе Сен-Сардо.

Местное монашество хотело превратить деревню в пограничный форт для французского короля, а другие землевладельцы хотели остаться под английским правлением. Тогда местный правитель сжег Сен-Сардо и убил его сержанта. Французы обвинили англичан в преступлении. Английские послы попытались разрешить ситуацию, давая различные обещания и без устали извиняясь, но говоря при этом, что сами решат проблему.

Французский король увидел во всем этом возможность для себя и вторгся в Аквитанию. Англичане были не готовы к этому, и война закончилась за полтора месяца. Большая часть герцогства была в руках французов, англичане пережили несколько чувствительных поражений. Дипломатические неудачи повернули многих землевладельцев в Англии против короля, что привело к его гибели от заговора 1327 года.

Столетняя война

Продолжавшаяся с 1337 по 1453 год, Столетняя война подарила англичанам некоторые из самых знаменитых побед в истории их страны. В Креси, Пуатье и Агинкуре английский стрелок из длинного лука показал себя как самый эффективный солдат Европы позднего Средневековья. Но сама война была решающей победой для французов, позволившей закончить продолжавшееся четыре столетия влияние Англии на континент.

Победы в Креси и Пуатье создали у англичан ложное представление и заставили вкладывать деньги в войну, противник в которой существенно превосходил их людской силой и прочими ресурсами. Агинкур был славной победой для англичан, но перед этим было тридцать лет их поражений в каждой битве с французами.

Последним сражением войны стала битва при Кастийоне. Французская армия сделала вид, что отступает, а англичане, возглавляемые импульсивным лордом Тэлботом, с восторгом преследовали их. Англичане попали в засаду, где французская артиллерия, одна из лучших в Европе, открыла огонь из укрепленных позиций, находившихся во французском лагере, который противник считал покинутым.

Затем последовала кавалерийская атака, уничтожившая английскую армию. Потери англичан исчислялись тысячами, тогда как у французов было убито всего около ста человек. Гражданская война в Англии, известная как Война роз, сделала невозможным любое продолжение войны на континенте.

Фото: eaculture.ru

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