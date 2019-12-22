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Автор Ирина Гусакова

Жестокие войны: резня мирных граждан

Силовые структуры

Осада Иерусалима

Иерусалим подвергался штурму неоднократно. Но самой кровавой и ожесточенной была завершающая битва Первого крестового похода.

Он был начат в 1095 году Папой Урбаном II, который поведал о невзгодах, страданиях и притеснениях, переживаемых христианами на Святой земле. Возмущенные всеми этими ужасами, десятки тысяч европейских христиан бросились на помощь своим единоверцам. В числе крестоносцев были как организованные армии, состоявшие из рыцарей и профессиональных солдат, так и плохо вооруженные крестьяне, ведомые религиозным рвением. Крестоносцы не встретили серьезного сопротивления на своем пути.

7 июня 1099 года Первый крестовый поход достиг стен Иерусалима. Обнаружив город хорошо защищенным, крестоносцы принялись создавать три массивных осадных орудия, с которыми надеялись преодолеть оборону города.

Прошел месяц, и христиане смогли взять город. Началась резня. Согласно записям очевидцев, сражение превратилось в один сплошной ужас жестокого варварства. Говорили, что кровь на улицах поднималась до пяток всадников. Конечно, это было некоторое преувеличение, но многие тысячи жителей города, включая женщин и детей, были убиты.

Разорение севера

Это действо, произведенное Вильгельмом Завоевателем, осталось в памяти английского народа. Речь идет о северной Англии, где старые поселения викингов отказались склониться перед Вильгельмом.

Множество восстаний вспыхнуло против правителя-норманна. У него не было иного выбора, кроме как уничтожить врага. Для этого он, прежде всего, решил заставить мятежников голодать. То, что страдать будет и мирное население, в расчет не принималось.

Зимой 1069 года солдаты Вильгельма направились на север, уничтожая все на своем пути, включая склады продовольствия, не оставляя ни одного поля, вырезая гражданское население и домашний скот. Кампания была такой ужасной, что монах Ордерик Виталий, который во всех других случаях писал о Вильгельме восторженно, оставил только краткое упоминание об этом его деянии, говоря, что не может сообщить ничего хорошего об этой ужасной резне, и добавив, что Господь накажет Вильгельма. Количество жертв остается неизвестным.

Отчеты того времени говорили по меньше мере о ста тысячах погибших.

Новгородский погром

В конце 1569 года Иван Грозный поддался своим параноидальным настроениям и, будучи уверенным, что новгородцы затевают против него заговор и хотят передать город Польше, направил в их город опричное войско.

Численность его оценивается современными историками примерно в 15 тысяч человек, причем 1500 из них были стрельцами. По пути к Новгороду войско грабило и убивало людей в городах Клин, Торжок и Тверь.

В них было убито полторы тысячи человек, по большей части захваченных в плен литовцев и татар. В первых числах января 1570 года войско подошло к Новгороду. Шестого января в город, вокруг которого были поставлены заставы, прибыл Иван Грозный.

В ходе последующих пыток и казней было уничтожено по разным оценкам от 4 до 15 тысяч человек при населении города около 30 тысяч. Царь приказывал обливать людей горючей смесью. Обгоревших и остававшихся в живых бросали в реку. Убивали и младенцев, и священнослужителей. Многих под пытками вынуждали отдать спрятанные богатства. Опричники были посланы по округе, и в радиусе 200 километров едва ли остался дом, избежавший разорения и смерти.

Вдобавок ко всему, в Новгороде были разрушены и разграблены продовольственные склады, а 1569-1570 годы отличались плохим урожаем, и вскоре в Новгород пришел голод, от которого также погибло немало людей. И, словно всего этого было мало, вскоре на город обрушилась чума.

Фото: romaniamare.info

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