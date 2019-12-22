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Автор Ирина Гусакова

Значимые сражения Англо-французской войны

Силовые структуры

Французское вторжение в Нормандию

Власть над Нормандией была причиной войны между Англией и Францией на протяжении многих десятилетий. Иногда военные действия затихали. Когда они возобновились в 1202 году, французам противостоял король Иоанн Безземельный, который был вынужден бороться с настроениями среди своего дворянства.

Некоторые из аристократов были так недовольны правлением Иоанна, что перешли на сторону Франции и воевали на ее стороне. Однако все изменилось после решительной победы Иоанна в одной из битв. Одним ударом Иоанн уничтожил армию и захватил всех пошедших против него предателей, после чего занялся укреплением своих замков в Нормандии.

Король Франции Филипп II был вынужден повернуть назад и встать на защиту французских границ от армии Иоанна. Но плохое обращение английского короля с его заключенными заставило многих его союзников в Нормандии выступить против него. Последней каплей стало событие 1203 года, когда Иоанн, предположительно пьяный, привязал камень к телу герцога Бретани и утопил его в реке Сене.

Воспользовавшись настроениями в Нормандии, Филипп осадил важнейшую крепость Шато-Гайар, одновременно подпитывая поддержку своей персоны среди недовольных дворян восточной Нормандии. Иоанн не смог снять осаду крепости и был вынужден сначала отправиться в Бретань, а позднее и вовсе вернуться в Англию. Филипп захватил Гайар в марте 1204 года, и всякое сопротивление ему почти сразу же прекратилось.

Теперь он властвовал над Нормандией, Пуату и Анжу. В Бретани началось восстание против Иоанна. Последней подвластной английскому королю французской землей оставалось герцогство Аквитания.

Битва при Бувине

Английский король Иоанн Безземельный попытался вернуть английские владения на континенте, потерянные в Столетней войне.

Для этого он при помощи Папы Иннокентия III создал международную коалицию, включавшую Германию и многие меньшие страны и имевшую цель отнять французские завоевания в Нормандии и на территории современных Бельгии и Нидерландов. Согласно плану, Иоанн должен был высадиться на западе Франции, собрать солдат в Гаскони и Аквитании и двинуться на Париж.

Другие войска должны были подойти к французской столице с севера. Английская кампания закончилась поражением при осаде Ла-Рош-о-Муана, в результате чего король Филипп смог сосредоточить усилия на северном направлении.

Англичане соединились с немецкой армией во Фландрии, и их совместные силы имели численность в 9000 человек. В армии Филиппа было 7000 солдат, но у него было большое количество тяжелой кавалерии. Именно она и сыграла решающую роль в битве при Бувине, когда непрерывные атаки французской кавалерии на фланги вынудили противника дрогнуть. Командующие флангами были захвачены в плен, а их солдаты бежали, и французы получили возможность окружить немецкие войска, удерживавшие центр, и отбросили их.

Армия союзников была почти уничтожена. Реджинальд из Булони и его 700 пикинеров отказались отступать и на протяжении нескольких часов сопротивлялись кавалерийским атакам, пока не погибли в результате массированного штурма. Своей жертвой они спасли сотни отступавших соратников. К тому моменту, когда французы одержали верх над пикинерами, уже приближалась ночь, и французы не решились преследовать врага.

После такой неудачи король Иоанн был вынужден подписать Великую хартию вольностей, в конечном итоге он был свергнут. Немецкий император Оттон был свергнут в следующем году.

Фото: ciekawostkihistoryczne.pl

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