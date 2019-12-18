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Автор Ирина Гусакова

Китайские сражения и геноцид

Силовые структуры

Джунгарский геноцид

Мало какие провинции современного Китая видели столько же крови, сколько расположенная на западе страны провинция Синьцзян. Сегодня в ней находятся государственные концентрационные лагеря, предназначенных для обработки уйгурских мусульман с целью их отказа от религии. Пекин также использует метод «мягкого геноцида» - демографической замены, делая Синьцзян менее мусульманским, менее тюркским и имеющим больше ханьских китайцев среди населения. В 2010 году уйгуры составляли менее половины от общей численности проживающих в провинции, а количество ханьцев существенно увеличилось с 1990-х годов.

Китайское государство, даже когда у власти в нем не были этнические ханьцы, всегда хотело установить более строгий контроль над Синьцзян. Это делалось не только для расширения и сохранения империи и увеличения налоговых поступлений, но и для того, чтобы не позволить России заполучить земли в Центральной Азии.

В 17 веке наиболее значительным в Синьцзяне было Джунгарское ханство, представлявшее собой союз кочевых монгольских племен. В определенный момент джунгарские вожди заключили торговые соглашения с Россией, заключили союз с далай-ламой в Тибете и учредили кодекс законов («Великий кодекс сорока и четверки»), который применялся только к этническим монголам. Буддийские джунгары вызвали ярость династии Цин, когда вторглись в Тибет в 1717 году. Для противодействия им были направлены войска, а в 1720 император Канси направил экспедицию, призванную выбить остававшихся в Тибете джунгаров. Тибетцы приняли армию как спасителей. Но император Цяньлун боялся, что джунгары могут вновь вернуться в Тибет, потому направил несколько военных походов, желая захватить джунгарское ханство. В 1757 году это ему удалось при помощи объединившихся маньчжур и монголов. Последний джунгарский князь Амурсана бежал в Россию. В ходе завоевания ханства погибло 80 процентов джунгарского населения, что составляло примерно 500 тысяч человек. Большинство выживших были превращены в рабов, а территория ханства была заселена маньчжурскими, ханьскими и монгольскими переселенцами.

Пантайское восстание

Война Китая с исламистскими повстанцами, продолжающаяся в наши дни, идет с давних времен. Еще во времена маньчжурской династии Цин Пекин постоянно находился в состоянии междоусобиц с мусульманскими армиями, которые происходили как внутри Китая, так и за его пределами. Между 1856 и 1873 годами, в результате большого восстания мусульман-хуэй в провинции Юньнань, Цин должен был подавить мятеж с применением силы.

По словам историка Этвилла, традиционное объяснение того, что восстание возникло из-за ненависти хуэй-мусульман к китайцам-ханьцам, не совсем верно. Скорее то, что китайцы знают как Восстание Ду Вэньсю, началось как социально-экономический протест против вмешательства Цин.

В частности, в период с 1775 по 1850 год в результате миграции ханьцев в Юньнань население провинции увеличилось с 4 миллионов до 10 миллионов. Эта миграция вызвала резкий культурный конфликт между хань и хуэй и привела к ухудшению окружающей среды и неудачной попытке Цин установить прямой имперский контроль над Юньнань.

По словам Этвилла, восстание началось, когда китайские общества ханьцев и китайские землевладельцы начали преследовать граждан хуэй во время хорошо скоординированных беспорядков в городах. Мусульманские лидеры Ма Дексин, Ма Рулонг и Ду Вэньсинь сформировали ополчение, чтобы отомстить за смерть мусульман во время этих беспорядков. Но их армии позже стали многонациональными движениями, нацеленными на борьбу против правительства Цин.

Ду стал объединяющим фактором для движения за независимость. Ду получил оружие и поддержку от британских индийских чиновников в Бирме, в то время как Цин получил поддержку от французских чиновников в Тонкине.

Цин победил восстание и жестоко наказал мятежников. Миллионы мусульман-хуэй и других иммигрантов из Юньнани наводнили штат Шан в британской Бирме. Многие из этих иммигрантов впоследствии станут движущей силой торговли наркотиками в регионе. Те мятежники, которые не сдались Цин, были казнены. В общей сложности погибло около миллиона мусульманских и немусульманских повстанцев и мирных жителей. Цин также потерял миллион.

Фото: krzvezda-pmr.ru

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