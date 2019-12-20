Римская армия - традиции и особенности

Суровая дисциплина и слаженные действия - римская армия во все времена славилась высокой боеспособностью. Согласно римскому праву, при поступлении на службу гражданин оказывался лишен защиты обычных законов и всецело оказывался во власти армейского командования. Даже родственные связи и деньги не могли исправить положение - закон в римской армии был один на всех, вне зависимости от положения в обществе. Что мы сегодня знаем об одной из мощнейших античных армий?

Военное и гражданское право: до первой мили

Большая часть историков склоняется к тому, что в Риме разделяли понятия гражданского и военного права. Система работала так: на территории городов действовало право гражданское, а за первым милевым столбом городских стен - право военное. Причем военное право позволяло, например, казнить провинившегося солдата на месте, в то время как в городе гражданин мог обратиться за помощью к народному собранию и быть помилованным. Недаром одним из символов римской армии стал пучок розог, или фасция (который, к слову, спустя много веков использовал в символике Муссолини).

Военное положение как политический рычаг

В Риме было достаточно много правил и законов, регламентирующих жизнь в военное время. Например, при объявлении войны закрывались суды и рынки, временно не работало народное собрание. Граждане, зачисленные в войско, лишались своих привилегий. При этом в войске были запрещены любого рода собрания и встречи.

Таким обилием запретов и ограничений часто пользовался римский Сенат. Достаточно было объявить военное положение - и можно было спокойно подавлять любые восстания, просто мобилизуя всех недовольных. Однако имелась у этой системы и обратная сторона - часто войско в полном составе отказывалось выполнять приказы и дезертировало из города (этим характерны сецессии (от secedo «ухожу») V - IV веков до н.э.).

Возвращение армии: был солдат, стал гражданин

Традиционно для Рима возвращение солдат из похода обставлялось достаточно красочно и имело свою специфику. В случае, если войско возвращалось с победой, военачальник проезжал по городу на колеснице, а затем приносил жертвенное животное как дань Юпитеру. Затем начинался обряд «разжалования» солдат, то есть вывода их из-под власти командира и возвращения гражданских прав и свобод.

Как знак того, что солдат волен спокойно вернуться к мирной жизни, применялось обращение «квирит». Интересный случай известен нам по жизнеописаниям Юлия Цезаря: как-то раз, осенью 47 года, против него взбунтовались солдаты. И в начале своей речи Цезарь обратился к ним, использовав слов «квириты», то есть как бы «освободив» их от службы. «В начале своего слова он обратился к ним «граждане». Этим он показал, что все они уволены и являются уже обычными людьми. Солдаты не смогли стерпеть такого обращения и закричали ему, что готовы продолжать воевать», - пишет Аппиан.

Фото: mos-holidays.ru