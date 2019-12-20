Римская армия - традиции и особенности (часть 2)

Продолжаем изучать особенности одной из самых мощных армий античного периода - римской. К слову, именно падение Римской империи ознаменовало переход к Средним векам и к совершенно новым способам ведения войны. Чем же интересна римская армия, долгое время удерживавшая значительные территории и известная в первую очередь дисциплиной, которой так не хватало многим армиям Средних веков?

Дисциплина - ключ к победе: что такое «Манлиев правеж»

Термин «Манлиев правеж» восходит к 340 году до нашей эры и опирается на реальный случай. Консул Тит Манлий, узнав, что его сын нарушил строй и вступил в бой с врагами, приказал обезглавить его в назидание остальным. По данным хроник, было еще несколько похожих случаев, но достоверно подтвержден только рассказанный нами. Термин стал использоваться как символ суровой военной дисциплины, в которой не было места ни родственным, ни политическим связям.

Интересно, что традиция слепого подчинения приказам в римской армии была настолько непререкаема, что даже успешные вроде бы действия солдат или их руководства считались неповиновением, если оказывались самовольными. При этом несколько поколений римлян привыкли выполнять приказы не только при военном положении, но и при спокойной, мирной жизни. Так что привычка к подчинению закладывалась в римлянах в том числе с помощью армии.

Жестокость нравов: оправдана или нет?

В структуре жизни римской армии особым «блоком» стояли проступки за разного рода ошибки. На всех «этажах» армейской власти представители армии были готовы понести наказание: к примеру, Сенат мог отказаться выкупать из плена потерпевших поражение солдат (включая командиров).

Известен случай, когда царь Пирр отпустил римских солдат без выкупа. По возвращении домой их ждал перевод на более низкие должности (к примеру, кавалеристов сделали пехотинцами), а также запреты (на ночевку в палатках и в границах военных лагерей). Искупить вину солдаты могли только одним способом - доставив доспехи двух убитых врагов.

Особо суровым образом в римской армии карались дезертирство и самовольное оставление позиций в бою. Отступивший отряд могли в полном составе отправить на казнь, и это не метафора: в историю вошла расправа над Кампанским легионом. Солдаты подняли мятеж и взяли город Регий, а Рим из-за войны с Пирром не смог сразу их оттуда выбить. Однако после осады Регий был отбит, а всех уцелевших легионеров (300 человек) сначала высекли розгами при Форуме, потом казнили через отрубание голов и оставили без погребения. Особым указом вышел запрет оплакивания погибших.

Фото: gamespresso.com