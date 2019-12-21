Римская боевая магия - теория и практика

В любой войне стороны стремятся использовать все средства, чтобы одержать победу. Любые знания, попадающие в руки противников, способны переломить ситуацию - и нет ничего удивительного в том, что римские командиры уповали порой не только на свои тактические навыки, но и на магию. Для них не было ничего необычного в божественном покровительстве или предсказаниях будущего - давайте посмотрим, как и кем применялась наравне с осадными машинами и тактическими планами древнеримская магия.

Кризис власти: все средства хороши

Вторая половина II века и начало века III характерны для Рима проблемами с управлением своими владениями. Намечающийся политический кризис, эпидемия чумы, проблемные и выматывающие войны в районе Дуная (маркоманы и кваты) - все это вынуждало римскую «верхушку» пробовать все средства решения проблем подряд. И тут очень кстати пришлись разного рода жрецы, оракулы, чудотворцы и прочие мастера магии.

Тогдашний император, Марк Аврелий, в целом был настроен по отношению к чудесам скептически и в своих заметках писал, что наставники выучили его как человека «в россказни колдунов, магов и кудесников не верящего». Однако в проблемной ситуации он все же решил попробовать «модную тенденцию» - даже тогдашние члены Сената охотно ходили к предсказателям, чтобы узнать, каков будет исход того или иного дела. Так что в поход на Дунай Марк отправился, имея в свите нескольких магов.

Дождь, град и молнии: магия работает?

Наиболее интересный случай применения магии известен во всех деталях благодаря перу историка и хроникера Кассия Диона. Он пишет, что во время похода римляне оказались в не слишком выгодной ситуации - варвары «заперли» их, заняв господствующие высоты, и после пары попыток атаки выбрали выжидательную тактику. У римской армии были проблемы с водой, а погода стояла жаркая, так что в целом перевес был на стороне варваров. Но неожиданно пошел мощный дождь, а затем - град.

«Известно, что в свите Марка был некий чародей по имени Арнуфий, родом из Египта. С помощью колдовских приемов он взывал к богам, в том числе к покровителю воздушных сил Гермесу, и с их помощью призвал дождь.

Когда хлынул дождь, римляне так увлеклись утолением жажды, что могли бы понести серьезный урон от наступающих варваров, если бы не град с молниями. В то время как одни утоляли жажду, другие сгорали в небесном огне. Некоторые варвары наносили себе раны, пытаясь кровью погасить огонь другие перебегали на сторону римлян. После этой битвы Марк Аврелий стал императором в седьмой раз», - пишет Кассий.

Событие стало настолько значимым, что получило множество воплощений в искусстве. В Риме и по сей день существует колонна со сценой спасения армии Аврелия благодаря чудесному дождю.

Фото: soyuz.ru