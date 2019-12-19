Медицина в римской армии

Римская армия стала одной из первых армий мира, в которой большое значение уделялось медицинским службам. Впервые в истории римляне стали не просто эффективно воевать, но и эффективно минимизировать потери, спасая раненых и возвращая их в строй. Госпиталь для заболевших и раненых стал непременным атрибутом римских военных лагерей, при этом работали в них опытные врачи, оснащенные современными инструментами. Как работала медицинская система в армии Рима?

Отрядный врач: дисциплина и универсальность

Конкретное количество врачей в армии установить пока не удалось, но археологи, восстанавливавшие записи, уточняют, что чаще всего врач прикреплялся к отряду. Часто в сохранившихся документах упоминаются «медик когорты» или «медик легиона». Известно, что на 500 человек приходился минимум один врач, то есть легион располагал примерно десятью врачами.

При этом врач обязан был сопровождать отряд при любых его перемещениях. Известно, что часто врачи сопровождали даже небольшие отряды: в районе II века на территории современной Британии действовал отряд всего из 30 человек, который сопровождал медик Марк. Для кавалеристов работали не только врачи, но и ветеринары.

При этом врачи не были узкими специалистами: от них ожидали и умения провести операцию, и навыка смешивания лекарств, и умения лечить болезни вроде простуды. Логично предположить, что у врачей были помощники - их называли капсариями (от «capsa» - футляр для перевязочных и иных медицинских материалов). Порой капсарии оказывали первую помощь на поле боя.

Госпитализация: впереди планеты всей

Военный госпиталь считается римской придумкой, поскольку более ранних упоминаний о такой структуре пока не найдено. Известно, что распространение госпитали получили в ходе применения концепции стационарных лагерей и строились по похожим планам, но под разный процент раненых.

Так, в немецком Нойсе госпиталь мог принять около 2,5 - 5% процентов легионеров в обычных условиях и 5 - 10% в чрезвычайных ситуациях. А строившийся с учетом затяжной войны госпиталь Ход-Хилла в Британии вмещал от 12 до 20% солдат местного гарнизона.

Помимо палат и операционных, госпиталю включал и кухню - диетическому питанию раненых придавали важное значение. Также в понятие «госпиталь» входили уборные, бани и гардеробные, а также комнаты для персонала. По сути, это был целый небольшой городок.

Интересны и причины обращения в госпиталь - например, сохранившиеся данные британского форта Виндоланд указывают, что из 31 человека в госпитале ранены были только 6, а остальные 25 болели, причем 10 испытывали проблемы с глазами. Так что обратиться в госпиталь можно было и с недомоганием, а не только с раной.

Фото: mirf.ru