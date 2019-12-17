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Автор Татьяна Питерякова

Шашки и сабли: история развития и совершенствования

Силовые структуры

Во второй половине XX века почти не применялось холодное оружие. Как выглядят пика или сабля, мы знаем разве что по фильмам и картинкам. Но еще во время первой мировой войны холодное оружие было значимым во время сражений. В России же благодаря традициям казачества шашки и сабли использовались до конца ВОВ.

Красивые - для виду, старые - для войны

В 1918 году появилась так называемая Красная Армия. Однако в то время она скорее походила на сборную солянку партизан разной степени организации. Оружия не хватало, из-за чего поясные ремни военных были наполнены палашами, саблями и шашками, причем самыми разными.

Оружие подороже старались применять командиры - в то время одежда у военных отличалась, а вот сабля тонкой работы вполне могла «рассказать», что ее использует не простой рядовой солдат. Но самые красивые образцы были больше для виду, а во время схватки обычно использовались шашки старых образцов.

Попытка искоренить шашки

В 1919 году вышел указ о разрешении использования шашек только кавалерийскими частями, а всем остальным было назначено довольствоваться кортиками. Однако армия не вняла указу - военные носили шашки, как прежде, и уж тем более не собирались их сдавать, несмотря на грозящий за это трибунал.

В 1920 году приказ был отменен, и военные носили шашки уже законно. Гражданскую войну они закончили с драгунскими, казачьими и солдатскими шашками. По их образцу и производились первые советские орудия. Тем более, что заготовки остались с царских времен.

Экземпляры советского образца

После завершения Гражданской войны началось правление Советской Власти. Однако она выглядела странно, награждая генералов оружием с георгиевскими сбитыми крестами. В стране стали выпускать собственные наградные, подарочные и строевые экземпляры.

При этом в работе над ними использовались старые заготовки, на которых была изменена символика эфесах и клинках. В 1925 году была утверждена новая шашка. Она имела клинок от драгунской, эфес - от донской шашки и эбонитовые ножны. Такой вариант просуществовал всего два года.

В 1927 году утвердили новую шашку, напоминающую драгунскую, но имеющую более широкую пяту, единый размер и большой угол наклона хвостика. Такое оружие и пустили в производство. В 1940 году появилась новая шашка для генералов. Она была не единой длины - имела 3 роста.

После этого были новые попытки усовершенствования шашек, но ни один из вариантов так и не был утвержден. А вот традиция применять шашки как подарочное или наградное оружие осталась.

Фото: infwar.ru

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