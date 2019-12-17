Воины-женщины древнего мира

На протяжении всей истории женщины-воины сражались и вели войска в бой. Этот неполный список королев-воинов и других женщин-воинов простирается от легендарных амазонок - возможно, настоящих воинов из степей - до сирийской королевы Пальмиры, Зенобии. К сожалению, мы слишком мало знаем о большинстве этих храбрых женщин-воинов, которые противостояли влиятельным мужчинам-лидерам своего времени, потому что история написана победителями.

Женщины Александра

Нет, мы говорим не о ссоре между его женами, а о битве за правопреемство после безвременной смерти Александра. В своем «Призраке на троне» классик Джеймс Ромм говорит, что эти две женщины сражались в первом зарегистрированном сражении, которое вели женщины с каждой стороны. Это была небольшая битва из-за смешанной верности.

Амазонки

Амазонкам приписывают помощь троянцам против греков в Троянской войне. Говорят также, что они были жестокими лучницами, которые отрезали грудь, чтобы облегчить стрельбу, но последние археологические данные свидетельствуют о том, что амазонки были настоящими, могущественными, женщинами-воинами с грудью, возможно, из степей.

Королева Томирис

Томирис стала королевой массегетов после смерти ее мужа. Кир из Персии хотел получить ее королевство и предложил жениться на ней за него, но она отказалась, поэтому, конечно, они сражались друг с другом. Кир обманул часть армии Томирис во главе с ее сыном, который был взят в плен и покончил жизнь самоубийством. Затем армия Томирис выступила против персов, победила ее и убила царя Кира.

Королева Артемизия

Артемизия, королева Галикарнаса, прославилась своими смелыми, мужественными действиями в Греко-персидской войне «Битва при Саламине». Артемизия была членом многонациональной армии вторжения персидского великого короля Ксеркса.

Королева Боудикка

Когда ее муж Прасутагус умер, Боудикка стала кельтской королевой в Британии. В течение нескольких месяцев в 60-61 гг. н. э. Она возглавляла восстание против римлян в ответ на их обращение с ней и ее дочерьми. Она сожгла три крупных римских города: Лондиниум (Лондон), Веруламиум (Сент-Олбанс) и Камулодун (Колчестер). В конце концов, римский военный губернатор Светоний Поллин подавил восстание.

Королева Зенобия

Королева Пальмиры в третьем веке (в современной Сирии) Зенобия провозгласила Клеопатру предком. Зенобия начинала как регент своего сына, но затем заняла трон, бросив вызов римлянам, и вступила в битву против них. В конечном итоге она была побеждена Аврелианом и, вероятно, попала в плен.

Королева Самси (Шамси) Аравийская

В 732 г. до н.э. Самси восстала против ассирийского царя Тиглата Пилезера I, отказавшись от дани и, возможно, оказав помощь Дамаску в неудачной битве против Ассирии. Ассирийский царь захватил ее города; она была вынуждена бежать в пустыню. Страдая, она сдалась и была вынуждена отдать дань королю. Хотя офицер Тиглат Пилезер III был размещен при ее дворе, Самси было разрешено продолжать править. 17 лет спустя она все еще посылала дань Саргону II.

Сестры Чынг

После двух столетий китайского правления вьетнамцы восстали против них под предводительством двух сестер Чынг Чак и Чынг Ни, которые собрали армию в 80 000 человек. Они обучили 36 женщин быть генералами и изгнали китайцев из Вьетнама в 40 г. н.э. Чынг Чак была тогда названа правителем. Они продолжали бороться с китайцами в течение трех лет, но в конечном итоге, безуспешно, они покончили с собой.

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