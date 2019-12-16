Первая Пуническая война

Одна из проблем при написании древней истории заключается в том, что большая часть данных просто недоступна.

Доказательства ранней римской истории общеизвестно проблематичны. Римские историки разработали обширные повествования, наиболее полно сохранившиеся в двух историях, написанных в конце первого века до нашей эры Ливием и Дионисием Галикарнасским (последний на греческом языке, и полностью сохранившийся только в период до 443 г. до н.э.) Однако римская историческая письменность началась только в конце третьего века до н.э., и ясно, что ранние отчеты были в значительной степени разработаны более поздними авторами. Для периода королей, большинство из того, что нам известно - это легенда или образная реконструкция.

Война и армия в раннем Риме

Свидетелей особенно не хватает. Даже из вторых рук может быть трудно найти, поэтому важно, что в своей «Истории Рима» историки М. Кэри и Х.Х. Скуллард говорят, что в отличие от более ранних периодов Рима, история периода Первой Пунической войны происходит от Анналисты, которые имели контакт с фактическими очевидцами.

Рим и Карфаген вели Пунические войны в течение периода с 264 по 146 гг. до н.э. Первые две войны тянулись снова и снова; окончательная победа досталась не победителю решающего сражения, а стороне с наибольшей выносливостью. Третья Пуническая война была чем-то совершенно другим.

Карфаген и Рим

В 509 г. до н.э. Карфаген и Рим подписали договор о дружбе. В 306 году, когда римляне завоевали практически весь итальянский полуостров, две державы взаимно признали римскую сферу влияния над Италией и карфагенскую над Сицилией. Но Италия была полна решимости обеспечить господство над всей Великой Грецией (районы, населенные греками в Италии и вокруг нее), даже если это означало вмешательство в господство Карфагена на Сицилии.

Первые Пунические войны начинаются

Беспорядки в Мессане; Сицилия, предоставили возможность, которую римляне искали. Мамертинские наемники контролировали Мессану, поэтому, когда Иеро, тиран Сиракуз, напал на Мамертинов, Мамертины обратились к финикийцам за помощью. Они отправились в карфагенский гарнизон. Затем, подумав о военном присутствии карфагенян, мамертинцы обратились за помощью к римлянам. Римляне послали экспедиционные силы, небольшие, но достаточные, чтобы отправить финикийский гарнизон обратно в Карфаген.

Карфаген отреагировал на это, отправив большую армию, на что римляне ответили полной консульской армией. В 262 г. до н. э. Рим одержал множество небольших побед, захватив контроль практически над всем островом. Но римляне нуждались в контроле над морем для окончательной победы, а Карфаген был морской державой.

Первая Пуническая война заканчивается

Когда обе стороны были сбалансированы, война между Римом и Карфагеном продолжалась еще 20 лет, пока изнуренные войной финикийцы не сдались в 241 году.

По словам Дж. Ф. Лазенби, автора «Первой пунической войны»: Для Рима войны закончились, когда Республика диктовала свои условия побежденному врагу; для Карфагена войны закончились урегулированием путем переговоров. В конце Первой Пунической войны Рим завоевал новую провинцию Сицилию и начал искать другие земли. (Это положило начало строительству римской империи.) Карфаген, с другой стороны, должен был компенсировать Риму его большие потери. Хотя дань была значительной, она не помешала Карфагену оставаться торговой силой мирового класса.

Фото: kstk71.livejournal.com