Латинская Америка: футбольная война

В первые десятилетия 20-го века тысячи сальвадорцев мигрировали из своей родной страны Сальвадора в соседний Гондурас. Во многом это было связано с репрессиями со стороны правительства в своей стране и посулами дешевой земли "у соседей". К 1969 году за границей проживало около 350 000 сальвадорцев. В 1960-е годы их положение начало ухудшаться, когда правительство генерала Освальдо Лопеса Ареллано попыталось остаться у власти. В 1966 году крупные землевладельцы в Гондурасе создали Национальную федерацию фермеров и животноводов Гондураса с целью защиты своих интересов.

Оказывая давление на правительство Ареллано, этой группе удалось запустить правительственную пропагандистскую кампанию. Эта кампания имела вторичный эффект повышения гондурасского национализма среди населения. В порыве национальной гордости гондурасцы начали нападать на сальвадорских иммигрантов и избивать, а в некоторых случаях, убивать. В начале 1969 года напряженность усилилась после принятия закона о земельной реформе в Гондурасе. Это законодательство конфисковало землю у сальвадорских иммигрантов и перераспределило ее среди гондурасцев по рождению.

Лишенные земли иммигранты-сальвадорцы были вынуждены вернуться в Сальвадор. С ростом напряженности по обе стороны границы Сальвадор начал претендовать на землю, взятую у сальвадорских иммигрантов, как на собственную. В то время как СМИ обеих стран раздували ситуацию, две страны встретились в серии отборочных матчей чемпионата мира по футболу 1970 года в июне. Первая игра была сыграна 6 июня в Тегусигальпе и привела к победе Гондураса со счетом 1: 0. 15 июня последовала игра в Сан-Сальвадоре, в которой Сальвадор выиграл со счетом 3: 0.

Обе игры сопровождались открытыми проявлениями крайнего национализма. Действия болельщиков на матчах в конечном итоге дали название конфликту, который случится в июле. 26 июня, за день до того, как решающий матч был сыгран в Мексике (Сальвадор выиграл со счетом 3: 2), Сальвадор объявил о разрыве дипломатических отношений с Гондурасом. Правительство оправдало эти действия, заявив, что Гондурас не предпринял никаких действий, чтобы наказать тех, кто совершил преступления против сальвадорских иммигрантов.

В результате граница между двумя странами была заблокирована, и пограничные столкновения начались на регулярной основе. Предвидя вероятность конфликта, оба правительства активно наращивали свои вооруженные силы.

Рано утром 14 июля сальвадорские военно-воздушные силы начали наносить удары по целям в Гондурасе. Сальвадорские войска также двинулись против нескольких гондурасских островов в заливе Фонсека. Несмотря на противодействие меньшей армии Гондураса, сальвадорские войска неуклонно продвигались и захватили столицу департамента Нуэва-Окотепеке. В небе гондурасцы справлялись лучше, поскольку их пилоты быстро уничтожили большую часть сальвадорских военно-воздушных сил.

Самолеты Гондураса нанесли удар по сальвадорским нефтяным объектам и складам, нарушив поток поставок на фронт. С их сильно поврежденной логистической сетью, сальвадорское наступление начало затихать и остановилось. 15 июля Организация американских государств собралась на чрезвычайную сессию и потребовала, чтобы Сальвадор покинул Гондурас. Правительство в Сан-Сальвадоре отказалось.

Работая усердно, ОАГ смогла договориться о прекращении огня 18 июля, которое вступило в силу через два дня. Все еще неудовлетворенный, Сальвадор отказался вывести свои войска. Только под угрозой санкций правительство президента Фиделя Санчеса Эрнандеса смягчилось. В конце концов, покидая территорию Гондураса 2 августа 1969 года, Сальвадор получил обещание от правительства Арельяно, что иммигранты, проживающие в Гондурасе, будут защищены.

Фото: idntimes.com