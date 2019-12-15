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Автор Елена Орлова

Начало персидских войн

Силовые структуры

В архаическую эпоху одна группа греков вытеснила другую с материка, что привело к значительному эллинскому населению в Ионии (ныне Малая Азия). В конце концов, эти искорененные греки попали под власть лидийцев Малой Азии. В 546 году персидские монархи заменили лидийцев. Ионийские греки сочли персидское правление угнетающим и попытались восстать - с помощью материковых греков. Персидские войны продолжались с 492-449 гг. до н.э.

Ионические греки

Афиняне считали себя ионийцами; однако, термин теперь используется немного по-другому. Те, кого мы считаем ионийцами, были греки, которых дориане (или потомки Геракла) вытеснили с материковой Греции.

Ионические греки, которые были в контакте с цивилизациями на Востоке, включая Месопотамию и древний Иран, внесли много важного вклада в греческую культуру, особенно в философию.

Царь Лидии Крез

Говорят, что царь Лидии Крез, человек легендарного богатства, приобрел свое богатство у человека с Золотым Прикосновением - Мидаса, сына человека, который создал Гордиев узел. Говорят, что Крез был первым иностранцем, вступившим в контакт с греческими поселенцами в Ионии в Малой Азии. Неправильно истолковав оракула, он потерял свое королевство для Персии. Греки раздражались при персидском правлении и реагировали.

Персидская империя

Король Кир Великий Персидский покорил лидийцев и умертвил царя Кроза. Завоевав Лидию, Кир стал царем ионийских греков. Греки возражали против напряженности, которую создавали персы, включая призыв, тяжелую дань и вмешательство в местное самоуправление. Греческий тиран Милета, Аристагор, сначала попытался договориться с персами, а затем поднял восстание против них.

Персидская война

Ионические греки искали и получили военную помощь от материковой Греции, но как только более отдаленные греки обратили внимание на персов, строящих империю в Африке и Азии, персы также попытались аннексировать их. С намного большим количеством мужчин и деспотичным правительством, идущим на персидскую сторону, это было похоже на одностороннюю борьбу.

Царь Дарий персидский

Дарий правил Персидской империей с 521 по 486 годы. Идя на восток, он покорил часть Индийского субконтинента и атаковал степные племена, подобно скифам, но так и не покорил их. Дарий также не смог покорить греков. Вместо этого он потерпел поражение в битве при Марафоне. Это было очень важно для греков, хотя довольно незначительно для Дария.

Ксеркс, царь Персии

Сын Дария, Ксеркс, был более агрессивен в построении своей империи. Чтобы отомстить за поражение своего отца в Марафоне, он повел армию из 150 000 человек и флот из 600 кораблей в Грецию, разгромив греков в Фермопилах. Ксеркс уничтожил большую часть Афин, из которых бежало большинство людей, собираясь вместе с другими греками в Саламине, чтобы встретиться со своим врагом. Затем Ксеркс потерпел поражение в битве у острова Саламин. Он покинул Грецию.

Геродот

История Геродота, празднование греческой победы над персами, была написана в середине пятого века до нашей эры. Геродот хотел представить как можно больше информации о персидской войне. То, что иногда читается как путешествие, включает в себя информацию о всей Персидской империи и одновременно объясняет происхождение конфликта ссылками на мифологическую предысторию.

Делийская лига

После победы греков под руководством афинян над персами в битве при Саламине, в 478 году, Афины были поставлены во главе защиты альянса с ионическими городами. Казна была в Делосе; отсюда и название альянса. Вскоре руководство Афин стало угнетающим, хотя в той или иной форме Делийская лига дожила до победы Филиппа Македонского над греками в битве при Херонее.

Фото: parmenionbooks.wordpress.com

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