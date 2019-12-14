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Автор Елена Орлова

Империя Наполеона

Силовые структуры

Границы Франции и государств, управляемых Францией, выросли во время Французской революции и наполеоновских войн. 12 мая 1804 года эти завоевания получили новое имя: Империя, которой управлял Император Бонапарт. Первым императором был Наполеон, и временами он управлял обширными полосами европейского континента: к 1810 году было легче перечислить регионы, в которых он не доминировал: Португалия, Сицилия, Сардиния, Черногория, Британская, Российская и Османская империи. Однако, хотя Наполеоновскую империю легко представить как один монолит, в разных частях наблюдались значительные различия.

Структура Империи

Империя была разделена на трехуровневую систему.

Pays Réunis: это была земля, управляемая администрацией в Париже. В 1811 году насчитывалось 130 департаментов - пика империи - с сорока четырьмя миллионами человек.

Pays Conquis: набор завоеванных, хотя и предположительно независимых, стран, в которых правили люди, одобренные Наполеоном (в основном его родственники или военные командиры), предназначенные для защиты Франции от нападения.

Pays Alliés: третий уровень был полностью независимыми государствами, которые были куплены, часто неохотно, находились под контролем Наполеона.

Pays Réunis и Pays Conquis сформировали Великую Империю; в 1811 году это было 80 миллионов человек. Кроме того, Наполеон переделал Центральную Европу, и другая империя прекратила свое существование: Священная Римская империя прекратила свое существование 6 августа 1806 года, и больше не возрождалась.

Требования Наполеона к Империи

Как части империи, завоеванные государства должны были помочь в достижении целей Наполеона. Стоимость новой войны с большими армиями означала больше расходов, чем когда-либо прежде, и Наполеон использовал империю для поиска средств и войск. Все продукты питания, оборудование, товары, солдаты и налоги были истощены Наполеоном, большая часть которых была в виде крупных, часто ежегодных выплат дани.

У Наполеона было еще одно требование к его империи: престолы и короны, на которых можно было разместить и вознаградить свою семью и последователей. Эта форма покровительства позволяла Наполеону контролировать Империю, поскольку его лидеры были тесно связаны с ним. Большие имения были вырезаны для того, чтобы с их помощью вознаграждать и поощрять сражаться.

Кратчайшая из империй

Империя была создана и должна была функционировать с военной целью. Как только Наполеон потерпел неудачу, смогли быстро изгнать его и многих марионеточных лидеров, хотя администрации часто оставались нетронутыми.

Историки спорят, могла ли империя продолжать существование и могли ли завоевания Наполеона, если бы длились долго, создать объединенную Европу, о которой все еще мечтали многие. Некоторые историки пришли к выводу, что империя Наполеона была формой континентального колониализма, которая не могла бы продолжаться. Но после того, как Европа адаптировалась, многие из построенных Наполеоном структур выжили.

Конечно, историки спорят, что именно и сколько, но новые, современные администрации можно найти по всей Европе. Империя создала, в частности, более бюрократические государства, лучший доступ к администрации для буржуазии, правовые кодексы, ограничения для аристократии и церкви, лучшие налоговые модели для государства, религиозную терпимость и светский контроль на церковных землях и ролях.

Фото: lovelywife.live

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