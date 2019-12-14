Медаль «Золотая звезда»: кого ей награждали

Некоторые словосочетания в советское время вызывали трепет не только у взрослых, но и у детей. Так, каждый ребенок знал, что такое - медаль «Золотая звезда». А вот до нашего времени это название не дошло.

Герои-летчики

Звание «Герой СССР» (с соответствующим награждением) появилось в стране не случайно: 30-е годы ознаменовались постройкой первого «пролетарского флота». Естественно, профессия летчика стала престижной. А соответствующее звание как раз и предназначалось для авиаторов. Поэтому в течение первых трех лет только их и награждали.

В то время несколько летчиков вывели изо льдов экипаж ледокола «Челюскин». Это были Слепнев, Каманин и другие. Другой летчик обнаружил экспедицию, терпящую крушение, а семь авиаторов удостоились и медали, и ордена Ленина.

Далее обладателями медалей стали воины-летчики, среди которых были итальянец, болгарин и немец, а также советские воины. Все они были офицерами и принимали участие в Испанской гражданской войне. Некоторые из героев удостоились званий и наград посмертно.

Танкисты и женщины-героини

Саму награду утвердили в 1934 году, а в 1937 появились первые герои-танкисты. Они тоже воевали в Испании. Всего за эту войну награда появилась у 59 участников.

А в 1938 году появились и первые героини, участвующие в беспосадочном перелете Москва-дальний восток. Всего их было трое, но о судьбе Марины Расковой следует рассказать особо - она придумала и успешно создала женские бомбардировочные авиаполки. Самый известный из них - «Ночные ведьмы». Сама девушка погибла в 1943 году, во время одного из ночных вылетов.

Массовые награждения

В 1939 году звания удостоились сразу 70 человек, 20 из которых - посмертно. Заветная медаль появилась и у Георгия Жукова. Полярники также удостоились чести - они пробыли на льдинах аж 812 дней.

В Советско-Финскую войну награду получили 412 воинов. И дело здесь было не только в их особой отваге - просто стране нужны были герои. А в 1940 году награды удостоился весьма странный «герой» - испанец, убивший за рубежом врага коммунизма, Льва Троцкого, по совету советской власти.

Во время ВОВ страна назвала своими героями 11600 человек, в числе которых было 87 женщин. Многие получали медаль дважды, а некоторые даже трижды, правда, было и немного - Александр Покрышкин, Иван Кожедуб и Георгий Жуков. Конечно, сейчас ни медали, ни звания нет, но это не значит, что всех этих людей не существовало. Им мы обязаны мирным небом над головой, все они вошли в историю, а их имена передаются из поколения в поколение.

Фото: новости-россии.ru-an.info