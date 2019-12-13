Дети-солдаты в Сирии

Во время сирийского конфликта дети, даже моложе 10 лет, были завербованы в вооруженные формирования. Эти дети недостаточно защищены правительством, и многие из них вербуются в правительственные и террористические организации. Большинство из них не обучены, но находятся в зонах боевых действий. Годы насилия и отчаяния изувечили этих детей. В тексте ниже представлены 10 фактов о детях-солдатах в Сирии.

1. В опросе 59 процентов взрослых, опрошенных в Сирии, утверждали, что знают детей или молодых людей в Сирии, которые были завербованы в вооруженные формирования. По состоянию на 2017 год 910 детей были убиты и 361 получили увечья во время сирийского конфликта. Дети-солдаты в Сирии использовались в качестве живого щита, террористов-смертников, фронтовиков и в качестве охранников на контрольно-пропускных пунктах.

2. В период с 2015 по 2016 год число вооруженных детей в сирийской гражданской войне, подтвержденное ООН, составило 851, что более чем вдвое больше, чем годом ранее. Стимулы, используемые для призыва детей в армию, - это зарплата, идеология и влияние семьи или общины. Даже девочки присоединяются к этим вооруженным группировкам, потому что стремятся избежать насилия или договорных браков.

3. Дети-солдаты решают вступать в вооруженные группы из-за бедности или постоянной ориентации на конкретные группы. Сообщается, что некоторые дети-солдаты в Сирии получают зарплату до 400 долларов в месяц. Семьи, на которые нацелены вербовщики, как правило, бедны, и, вербовщики обещают платить детям, предоставить им одежду и питание.

4. В Сирии ИГИЛ похитило 463 ребенка в 2015 году. ИГИЛ обычно преследует группы этнических меньшинств, а также женщин и детей при похищениях. В 2015 году считалось, что в этой организации насчитывается 3500 рабов, состоящих в основном из женщин и детей.

5. Сирийские демократические силы (СДФ) недавно издали приказ, согласно которому никто в возрасте до 18 лет не может быть призван в армию. Этот приказ требует, чтобы командиры проверяли возраст солдат, а затем доставляли лиц, не достигших предельного возраста, властям для прекращения их призыва. Закон также предусматривает наказания для командиров, которые отказываются выполнять этот приказ.

6. Около 60 процентов подтвержденных ООН случаев детской военной службы в Сирии были связаны со Свободной сирийской армией. Свободная сирийская армия - это повстанческая группировка, сформированная армейскими дезертирами в Турции. Ребенок, опрошенный Хьюман Райтс Вотч, заявил, что вступил в Свободную сирийскую армию после того, как его ранее пытали правительственные силы.

7. В осажденных районах находятся 292 000 детей. Пострадавшие районы включают Дамаск, Идлиб, Дейр Аз Зор и Хомс. Эти районы были осаждены как повстанческими, так и проправительственными силами.

Фото: childrenandarmedconflict.un.org