Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Автор Диана Гаврилова

Дети-солдаты в Сирии

Силовые структуры

Во время сирийского конфликта дети, даже моложе 10 лет, были завербованы в вооруженные формирования. Эти дети недостаточно защищены правительством, и многие из них вербуются в правительственные и террористические организации. Большинство из них не обучены, но находятся в зонах боевых действий. Годы насилия и отчаяния изувечили этих детей. В тексте ниже представлены 10 фактов о детях-солдатах в Сирии.

1. В опросе 59 процентов взрослых, опрошенных в Сирии, утверждали, что знают детей или молодых людей в Сирии, которые были завербованы в вооруженные формирования. По состоянию на 2017 год 910 детей были убиты и 361 получили увечья во время сирийского конфликта. Дети-солдаты в Сирии использовались в качестве живого щита, террористов-смертников, фронтовиков и в качестве охранников на контрольно-пропускных пунктах.

2. В период с 2015 по 2016 год число вооруженных детей в сирийской гражданской войне, подтвержденное ООН, составило 851, что более чем вдвое больше, чем годом ранее. Стимулы, используемые для призыва детей в армию, - это зарплата, идеология и влияние семьи или общины. Даже девочки присоединяются к этим вооруженным группировкам, потому что стремятся избежать насилия или договорных браков.

3. Дети-солдаты решают вступать в вооруженные группы из-за бедности или постоянной ориентации на конкретные группы. Сообщается, что некоторые дети-солдаты в Сирии получают зарплату до 400 долларов в месяц. Семьи, на которые нацелены вербовщики, как правило, бедны, и, вербовщики обещают платить детям, предоставить им одежду и питание.

4. В Сирии ИГИЛ похитило 463 ребенка в 2015 году. ИГИЛ обычно преследует группы этнических меньшинств, а также женщин и детей при похищениях. В 2015 году считалось, что в этой организации насчитывается 3500 рабов, состоящих в основном из женщин и детей.

5. Сирийские демократические силы (СДФ) недавно издали приказ, согласно которому никто в возрасте до 18 лет не может быть призван в армию. Этот приказ требует, чтобы командиры проверяли возраст солдат, а затем доставляли лиц, не достигших предельного возраста, властям для прекращения их призыва. Закон также предусматривает наказания для командиров, которые отказываются выполнять этот приказ.

6. Около 60 процентов подтвержденных ООН случаев детской военной службы в Сирии были связаны со Свободной сирийской армией. Свободная сирийская армия - это повстанческая группировка, сформированная армейскими дезертирами в Турции. Ребенок, опрошенный Хьюман Райтс Вотч, заявил, что вступил в Свободную сирийскую армию после того, как его ранее пытали правительственные силы.

7. В осажденных районах находятся 292 000 детей. Пострадавшие районы включают Дамаск, Идлиб, Дейр Аз Зор и Хомс. Эти районы были осаждены как повстанческими, так и проправительственными силами.

Фото: childrenandarmedconflict.un.org

Актуальная аналитика
Силовые структуры
Дети-солдаты в Сирии
Формула небес
А стоит ли Париж мессы? - Гороскоп дня
Недвижимость
Рейтинг самых необычных запросов покупателей квартир
Новости Все >
Специалисты предупредили об опасности переутомления на работе
Создателей приморской "китовой тюрьмы" оштрафовали на 65 млн рублей
Новый глава ЕАО обнародовал свои планы по развитию региона
Два подростка насмерть отравились в гараже в Раменском
Алена Водонаева раскрыла размер своих "скромных" доходов
Правительство ЕАО ушло в отставку вслед за уволенным губернатором
Россия показала худший результат в еврокубках с 2001 года
Невский народный банк лишился лицензии ЦБ
Рост налогов в Индии спровоцировал увеличение контрабанды золота
ЕС продлил санкции против России
Последние материалы
Два подростка насмерть отравились в гараже в Раменском
Алена Водонаева раскрыла размер своих "скромных" доходов
Правительство ЕАО ушло в отставку вслед за уволенным губернатором
Невский народный банк лишился лицензии ЦБ
Рост налогов в Индии спровоцировал увеличение контрабанды золота
Дети-солдаты в Сирии
ЕС продлил санкции против России
Эксперт: "скучная" экономика России обладает потенциалом роста
Врио губернатора Иркутской области Игорю Кобзеву присвоено новое звание
Депутат ГД прокомментировал продление санкций ЕС против России
Популярное
Происшествия
Жена Юрия Лужкова находится в шоковом состоянии

Жена Юрия Лужкова Елена Батурина находится в шоковом состоянии из-за внезапной смерти мужа.

Жена Юрия Лужкова находится в шоковом состоянии
Экономист пояснил, почему россиянам не платят хорошую зарплату
Экономика и бизнес
Экономист пояснил, почему россиянам не платят хорошую зарплату
Новости Украины
Почему Путин на саммите "нормандской четверки" был слабым
Мир. Новости мира
Путин детским стишком ответил на вопрос про газ для Украины
Игорь Буккер Без импичмента: Буш и Обама покрывали преступления Игорь Буккер Василий Амирджанов Зеленский обматерил власть на российском ТВ Василий Амирджанов Любовь Степушова "Северный поток-2": санкции против европейских компаний не будут реализованы Любовь Степушова
Комментарии
В России начались испытания мощнейшего в мире ледокола "Арктика"
Вице-адмирал ВС США: Мы не втянемся в гонку вооружений
Предки человека научились говорить 20 млн лет назад
Жена Юрия Лужкова находится в шоковом состоянии
Предновогодний подарок от Госдумы: в аэропорты возвращаются курилки
Атака на 75-летие Победы будет "беспрецедентно грязной"
Экономист пояснил, почему россиянам не платят хорошую зарплату
Специалисты выяснили, как правильно открывать банку пива
Врач объяснил причину короткой жизни российских мужчин на пенсии
Врач объяснил причину короткой жизни российских мужчин на пенсии
"Это о-го-го": российские либералы опять на грани объединения
Аваков рассказал, как Украина заберет Донбасс с помощью "компромиссов"
Атака на 75-летие Победы будет "беспрецедентно грязной"
Врач объяснил причину короткой жизни российских мужчин на пенсии
Аваков рассказал, как Украина заберет Донбасс с помощью "компромиссов"
Врач объяснил причину короткой жизни российских мужчин на пенсии
Атака на 75-летие Победы будет "беспрецедентно грязной"
Пенсионной реформой власть разорвала общественный договор с народом
Врач объяснил причину короткой жизни российских мужчин на пенсии
Аваков рассказал, как Украина заберет Донбасс с помощью "компромиссов"
Жена Юрия Лужкова находится в шоковом состоянии
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ