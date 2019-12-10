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Автор Диана Гаврилова

Мексикано-американская война. Часть 1

Силовые структуры

Мексикано-американская война (1846-1848) была определяющим моментом в отношениях между Мексикой и США. Напряженность между ними была высокой с 1836 года, когда Техас откололся от Мексики и начал ходатайствовать перед США о государственности. Война была короткой, но кровопролитной, и крупные столкновения закончились, когда американцы захватили Мехико в сентябре 1847 года. Вот несколько фактов, которые вы, возможно, не знали об этом ожесточенном конфликте.

Американская армия никогда не проигрывала крупную битву

Мексикано-американская война велась в течение двух лет на трех фронтах, и столкновение между американской армией и мексиканцами были частыми. Было около десяти основных сражений: бои, в которых участвовали тысячи людей с каждой стороны. Американцы победили их всех благодаря сочетанию превосходного лидерства и лучшей подготовки, и лучшего оружия.

Территориальные вопросы

В 1835 году весь Техас, Калифорния, Невада и Юта, а также части Колорадо, Аризоны, Вайоминга и Нью-Мексико были частью Мексики. Техас прекратил свое существование в 1836 году, но остальное было передано США по договору Гуадалупе-Идальго, положившему конец войне. Мексика потеряла примерно половину своей национальной территории, а США приобрели обширные западные владения. Мексиканцы и коренные американцы, которые жили на этих землях, были включены в страну: они должны были получить гражданство США, если они хотели, или им было разрешено поехать в Мексику.

Летающая артиллерия

Пушки и минометы были частью войны на протяжении веков. Традиционно, однако, эти артиллерийские орудия были трудны для перемещения: как только они были размещены перед битвой, они оставались на месте. США изменили все это в мексиканско-американской войне, развернув новую «летающую артиллерию»: пушки и артиллеристов, которых можно было быстро перебросить вокруг поля битвы. Эта новая артиллерия вызвала хаос у мексиканцев и была особенно решающей во время битвы при Пало-Альто.

Условия были отвратительны

Во время войны американских и мексиканских солдат объединяло одно: несчастье. Условия были ужасные. Обе стороны сильно пострадали от болезней, в результате которых во время войны погибло в семь раз больше солдат, чем в бою. Генеральный Уинфилд Скотт знал это и намеренно приурочил свое вторжение в Веракрус, чтобы избежать сезона желтой лихорадки. Солдаты страдали от различных заболеваний, включая желтую лихорадку, малярию, дизентерию, корь, диарею, холеру и оспу. Эти болезни лечили такими средствами, как пиявки, бренди, горчица, опиум и свинец. Что касается раненых в бою, примитивные медицинские методы часто превращали незначительные ранения в опасные для жизни болезни.

Фото: news.rambler.ru

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