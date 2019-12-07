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Силовые структуры
ФСБ МВД Министерство обороны
Автор Сергей Бухранский

Трогательные военные истории от которых веет холодом. Часть 1.

Силовые структуры

Убереги бог любого, от того чтобы ему пришлось пережить ужасы войны. Наш народ не понаслышке знает, что такое война. И тут дело не только в том, что мы пережили самый кровавый конфликт в истории, а в том, что народам России приходится защищаться на протяжении всей истории. И чтобы не говорили современные историки и другие исследователи в генах русского всегда будет находится тот ген, который на протяжении тысячелетий берег нашу землю и сделал нас наверно самыми великими воинами на планете. Увы, но мы смотрим на войну немного иначе, чем европейцы и конечно американцы. Для них это просто военный конфликт прошлого, а для нас огромная беда всего народа. Поэтому истории, описанные ниже воспринимаются нами неоднозначно, но при этом эти случаи были и как к ним относится - это уже дело каждого в отдельности.

Немцы, американцы и рождественская курица.

Как уже говорилось выше у разных народов разное отношение к войне. И следующая история вряд ли бы могла произойти на восточном фронте. Но в Европе это вполне допустимое событие, которое довольно сильно трогает сердца жителей той самой Европы.

Когда в конце войны гитлеровское командование уже хорошо понимало, что исход в любом случае близок и все попытки немецких войск хоть как-то изменить ситуацию проваливаются. Они все равно пытались любой ценой, но держать оборону.  И хотя нацистская машина была обречена, наступление в Арденнах зимой 1944 года стало ещё одной маниакальной попыткой продлить агонию третьего рейха.

Тем временем недалеко от бельгийско-немецкой границы жил двенадцатилетний немецкий мальчишка да его мама. Эти люди были далеки от мирового передела и занимались своими обычными деревенскими делами. Но в канун рождества произошло то, что навсегда войдёт в историю. Когда семья была занята рождественскими хлопотами, на пороге их дома появилось три незнакомца. Как оказалось, это были три американских пехотинца. Они были вооружены, сильно измотаны и придерживали на руках раненого товарища. Конечно женщина хорошо понимала, что за помощь американцам ей и ее сыну грозит неминуемая смерть и тем не менее она решила помочь нуждающимся солдатам. По сути она наплевала на угрозу ареста и просто решила помочь.

Женщина впустила американцев в дом и принялась помогать раненому, промывая ему рану и накладывая чистую повязку. Но в этот момент в дверь снова постучали. На этот раз на пороге было четверо замученных солдат Вермахта. Конечно женщина понимала, что ее скорее всего расстреляют. Но она тогда решила твердо заявить солдатам, что именно сегодня никто не должен умереть. К тому же в печи уже готовилась ароматная рождественская курица. Как рассказывают сами участники тех событий. Женщина убедила американских и немецких солдат сдать ей оружие и усадила их за стол.

Как не странно праздник прошел в теплой дружеской обстановке. Гости хорошо посидели и даже не обсуждали военную тему. А утром, когда раненому американцу стало полегче, немцы любезно отметили на карте немецкие посты и объяснили, как им безопасно добраться до своих. Возможно эта история считалась бы вымыслом, но в 1995 году были найдены несколько участников этого рождественского вечера.

Фото: investim.info

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