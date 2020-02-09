Трогательные военные истории от которых веет холодом. Часть 3.

Милосердие - это золото, особенно если вокруг льется кровь. Во все времена и во всех войнах были случаи, когда вопреки лютой вражде, люди по обе стороны конфликта проявляли чудеса доброты и милосердия. Давайте вспомним такие эпизоды.

Как Конфедераты милосердие проявляли.

Во время гражданской войны в США было много различных удивительных моментов. На одном из них мы хотим остановится. Во время битвы при Фредериксберге, южане держали оборону стены у подножья высот Мари. Сегодня трудно сказать насколько важна была именно эта стена. Но у ее основания свою смерть нашло восемь тысяч солдат Союза. Причем эти потери Союз понес лишь за одно утро.

Подобное обстоятельство привело в бешенство Сержанта Ричарда Киркланда. Он отправился к своему генералу и заявил, что не имеет больше сил слышать крики раненых вражеских солдат. Более того, он попросил разрешения выйти за стену и хоть как-то облегчить участь несчастных дав им воды. Естественно генерал септический отнесся к этой идее и возразил капитану, мол нахождение на линии огня это верная смерть. Но капитан настаивал, чем очень разозлил генерала. Поняв, что капитан не отступит, генерал позволил ему сделать задуманное, но при условии, что он пойдет за стену без белого флага. Генерал явно смеялся над капитаном, предлагая испытать волю божью, и что бог, видя такое доброе дело не позволит пулям противника сразить капитана.

Даже после этого Киркланд не отступил. Он покинул свои укрепления и вышел на поле с флягой полной воды. Под шквальным огнем он начал поить раненых солдат врага. Когда солдаты Конфедератов увидели это, то тут же прекратили огонь. Капитан Киркланд умер уже после другой битвы, но памятник о его подвиге милосердия стоит и сегодня.

Братание солдат в Испании.

Во время между Первой Мировой и Второй Мировой войнами в Испании разыгралась гражданская война. По сути ставленник Гитлера Франсиско Франко вел войну с той частью населения Испании, которое не поддержало в стране фашистский режим. Интересно, что хотя фашисты и выиграли этот конфликт, основные боевые действия между сторонами проходили на "тихих фронтах". Это были такие зоны противостояния, где обе стороны не особо желали уничтожать друг друга. И это не мудрено, по обе стороны баррикад были соотечественники и убивать своего земляка хотелось далеко не всем.

Перечитывая письма с этой войны, можно понять, что множество солдат с обеих сторон провели ее в относительно спокойной обстановке, ни разу не вступив в открытое противостояние. В одном письме молодой солдат просит родных выслать ему что-то, что он сможет подарить своим приятелям из вражеского фашистского лагеря. Так эта война и прошла под дружеские объятья и шумные песни по ночам.

Фото: mos-holidays.ru