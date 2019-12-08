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Силовые структуры
Министерство обороны ФСБ МВД
Автор Сергей Бухранский

Трогательные военные истории от которых веет холодом. Часть 4.

Силовые структуры

Хотя сегодня мало говорят о Первой Мировой войне. На самом деле это был невероятно кровопролитный конфликт.

В войне участвовало множество стран, миллионы гибли, не понимая за что они воюют и что забыли на этой чужой земле. Не только пули и осколки косили десятки тысячи жизней. Но были еще голод и болезни, которые не хуже тяжёлой артерии уничтожали целые дивизии. Естественно война очень угнетала личный состав с обеих сторон. И вот накануне рождества 1914 года многое изменилось.

Многим солдатам обрыдла эта война и они уже открыто заявляли, что не намерены гибнуть непонятно за что. Как бы мы не относились к немцам, но это именно они первыми зажгли в своих окопах рождественские ёлки. Таким образом украсив огнями свои позиции они продемонстрировали свое желание хоть на время побыть обычными людьми. Они начинали петь рождественские колядки и выставлять из окопов плакаты с поздравлениями счастливого рождества британцам. В определенный момент солдаты попросту покинули свои позиции и отправились на встречу друг другу.

Многие не отказывали себе в удовольствии выпить и угощали спиртным своих заклятых врагов. Многие из них обменивались фотографиями и другими сувенирами, вместе пели и рассказывали друг другу истории. В итоге солдаты стали давать обещание, что не станут стрелять друг в друга на следующий день.

Командиры с обеих сторон не сразу поняли, что происходит. Но когда они поняли массовость этого братания, то отпустили ситуацию на самотёк. На протяжении всей линии фронта солдаты садились друг другу за стол и вместе ели один кусок хлеба. Причем и те, и другие спускались прямо во вражеские окопы, чтобы весело отметить праздник.

На следующий день перемирие продолжилось. На нейтральных полосах солдаты устраивали импровизированные парикмахерские, где цирюльники с обеих сторон соревновались в своих умениях. Они брили и стригли солдат Британии и Германии за несколько сигарет. А другие солдаты весело играли в футбол используя вместо мяча пучок соломы или дырявый кувшин.

Очень любопытно, но даже сам Адольф Гитлер участвовал в таком перемирии, и даже стал участником одного трогательного случая. Тогда один герой британской армии по имени Генри Тенди пощадил раненого Гитлера и в знак почтения и благодарности, Гитлер повесил в своей резиденции картины этого человека.

Конечно это перемирие быстро закончилось и люди снова приступили к тому чем и положено заниматься военным. Но сам факт этих событий говорит о том, что все войны начинаются политиками. А сами люди лишь заложники их подковерных игр.

Фото: vnk-t-stan.livejournal.com

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