Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Силовые структуры
ФСБ МВД Министерство обороны
Автор Татьяна Питерякова

Немецкая «Пантера»: мнение о ней американских танкистов

Силовые структуры

Любая страна стремится иметь лучшую технику. Вот и когда до американского генерала Эйзенхауэра дошли сведения о том, что немецкие танки гораздо лучше американских, было принято собрать информацию по этому вопросу.

Бездымный порох и маневренность

В 1945 году на столе генерала лежал рапорт с описанием мнений солдат и офицеров об американских и немецких танках. Так, один капитан-наводчик (США) рассказал, что как-то «Пантера» остановилась от них приблизительно в 1000 ярдов. Капитан выстрелил, но не попал в цель. В итоге немец свернул и ушел в лес на 50 ярдов еще до выстрела капитана. Немцы применяют бездымный порох, а вот с американцами все наоборот - появляется столько пороха, что сквозь него невозможно разглядеть падающий снаряд.

По мнению американских командира и механика-водителя, их воины гибнут из-за плохо оснащенных танков. Конечно, важен и тот факт, что обороняющиеся немцы обычно стреляют первыми. Однако по всем параметрам «Пантеры» лучше «Шерманов». Первые маневреннее, быстрее, имеют более плотную броню и хорошо вооружены.

Хорошая проходимость и высокая скорость снаряда

Один из капитанов танкового полка полагает, что «Пантеры» имеют лучшую проходимость из-за широких гусениц. У пушек этих танков изначально высокая скорость снаряда, поэтому немцы могут открывать огонь с дальних дистанций. Капитан рассказал, что часто встречал «Шерманы», подбитые с расстояния 900 м, но ему никогда не встречались «Пантеры», подбитые даже с 250 м.

По его наблюдениям, большинство немецких танков было брошено экипажами или подбито в результате авианалетов. А вот американские танки «страдают» именно после стрельбы танков противника.

Хорошая броня, но плохой механизм вращения

Техник-наводчик из Америки рассказал, что как-то, во время быстрой езды, заметил танк немцев - «Пантеру». Примерно с расстояния 750 ярдов американцы открыли перестрелку. В итоге попали 2 раза, однако оба снаряда рикошетировали. Немцы выстрелили дважды, вследствие чего постардала лобовая броня американских танков. Техник посчитал это лучшим доказательством превосходства «Пантеры».

Один командир взвода все же нашел минусы в этом немецком танке. Как-то командира обстреливали из двух «Пантер», стреляющих с расстояний 600 ярдов. Командир тоже выстрелил и попал, но снаряд рикошетировал - танк немцев находился под защитой своей брони. Второй раз был тот же эффект.

Затем командой был открыт беглый огонь в сторону «Пантеры». Навстречу ей были выпущены 10 бронебойных и фугасных снарядов вперемешку. В итоге «Пантера» загорелась, а командир сделал вывод, что, несмотря на мощную бронь, немецкие танки проигрывают американским в механизме вращения.

Большинство американских воинов пришло к мнению, что «Пантера» - серьезная техника, которая не сравнится с их танками. Она маневренна, имеет хорошую броню и метко стреляет, однако и слабые места у нее имеются. К примеру, механизм вращения.

Фото: zona-interesov.ru

Актуальная аналитика
Ближний Восток
Как Россия и Иран Каспий напополам делили
Силовые структуры
Немецкая «Пантера»: мнение о ней американских танкистов
Формула небес
"Я - боксер, а он - сопля на заборе" - Гороскоп дня
Новости Все >
Недостаток и переизбыток сна приводят к проблемам с сердцем
Свежие помидоры и яблоки помогут восстановить легкие курильщика
Россияне стали покупать больше авто Volkswagen
Российское судно арестовали в Сингапуре из-за американских санкций
Китайские стоматологи оставили пенсионерку с Сахалина без зубов
60 белых медведей окружили село на Чукотке
Эксперты: в Москве разгулялась корь в 2019 году
Новак: цены на нефть будут стабильными в 2020 году
Депутат Рады предсказал Украине уничтожение
Прозвучало предложение пригласить Россию вступить в НАТО
Последние материалы
Как Россия и Иран Каспий напополам делили
Немецкая «Пантера»: мнение о ней американских танкистов
Россияне стали покупать больше авто Volkswagen
Российское судно арестовали в Сингапуре из-за американских санкций
Китайские стоматологи оставили пенсионерку с Сахалина без зубов
60 белых медведей окружили село на Чукотке
Эксперты: в Москве разгулялась корь в 2019 году
Новак: цены на нефть будут стабильными в 2020 году
Депутат Рады предсказал Украине уничтожение
Прозвучало предложение пригласить Россию вступить в НАТО
Популярное
Власть
В России сократят расходы на образование, медицину и соцподдержку

Вчера президент России подписал ряд документов, которые будут определять некоторые стороны жизни страны.Особого внимание, поскольку это касается всех, без исключения, жителей страны, заслуживает закон, вносящий изменения в бюджет государства.

В России сократят расходы на образование, медицину и соцподдержку
Эксперты рассказали об опасности пеших прогулок
Здоровье
Эксперты рассказали об опасности пеших прогулок
Власть
Россия управляется продажными элитами. Что будет после Путина?
Мир. Новости мира
Украина и Россия заключили договор на транзит нефти сроком на 10 лет
Руслан Веснянко Украина надеется пересмотреть соглашение с ЕС Руслан Веснянко Соломон Соловьев Уолт Дисней и его 26 премий "Оскар" - Гороскоп дня Соломон Соловьев Любовь Степушова Роковые 70 лет на исходе: НАТО в системном кризисе Любовь Степушова
Комментарии
Часть, в которой Шамсутдинов расстрелял военных, будет расформирована
Оправдания Болгарии по "Турецкому потоку" шиты белыми нитками
Прозвучало предложение пригласить Россию вступить в НАТО
В России сократят расходы на образование, медицину и соцподдержку
В России сократят расходы на образование, медицину и соцподдержку
Россия в миграционной политике повторяет ошибки Франции
Россия управляется продажными элитами. Что будет после Путина?
Марионетка США Гуайдо разочаровал венесуэльцев
Чукотский поселок окружили 56 голодных белых медведей
Чукотский поселок окружили 56 голодных белых медведей
Жители Испании предложили Грете Тунберг экологичный способ путешествий
Пентагон заявил о возросшей угрозе со стороны России
Беременная британка защитила свою собаку от нападения орла
Жители Испании предложили Грете Тунберг экологичный способ путешествий
Пентагон заявил о возросшей угрозе со стороны России
Оправдания Болгарии по "Турецкому потоку" шиты белыми нитками
Беременная британка защитила свою собаку от нападения орла
Чукотский поселок окружили 56 голодных белых медведей
Россия в миграционной политике повторяет ошибки Франции
Жители Испании предложили Грете Тунберг экологичный способ путешествий
Гастарбайтеров водителей обяжут поменять права
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Опровержение по делу № А40-201722/18-12-1436
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ