Немецкая «Пантера»: мнение о ней американских танкистов

Любая страна стремится иметь лучшую технику. Вот и когда до американского генерала Эйзенхауэра дошли сведения о том, что немецкие танки гораздо лучше американских, было принято собрать информацию по этому вопросу.

Бездымный порох и маневренность

В 1945 году на столе генерала лежал рапорт с описанием мнений солдат и офицеров об американских и немецких танках. Так, один капитан-наводчик (США) рассказал, что как-то «Пантера» остановилась от них приблизительно в 1000 ярдов. Капитан выстрелил, но не попал в цель. В итоге немец свернул и ушел в лес на 50 ярдов еще до выстрела капитана. Немцы применяют бездымный порох, а вот с американцами все наоборот - появляется столько пороха, что сквозь него невозможно разглядеть падающий снаряд.

По мнению американских командира и механика-водителя, их воины гибнут из-за плохо оснащенных танков. Конечно, важен и тот факт, что обороняющиеся немцы обычно стреляют первыми. Однако по всем параметрам «Пантеры» лучше «Шерманов». Первые маневреннее, быстрее, имеют более плотную броню и хорошо вооружены.

Хорошая проходимость и высокая скорость снаряда

Один из капитанов танкового полка полагает, что «Пантеры» имеют лучшую проходимость из-за широких гусениц. У пушек этих танков изначально высокая скорость снаряда, поэтому немцы могут открывать огонь с дальних дистанций. Капитан рассказал, что часто встречал «Шерманы», подбитые с расстояния 900 м, но ему никогда не встречались «Пантеры», подбитые даже с 250 м.

По его наблюдениям, большинство немецких танков было брошено экипажами или подбито в результате авианалетов. А вот американские танки «страдают» именно после стрельбы танков противника.

Хорошая броня, но плохой механизм вращения

Техник-наводчик из Америки рассказал, что как-то, во время быстрой езды, заметил танк немцев - «Пантеру». Примерно с расстояния 750 ярдов американцы открыли перестрелку. В итоге попали 2 раза, однако оба снаряда рикошетировали. Немцы выстрелили дважды, вследствие чего постардала лобовая броня американских танков. Техник посчитал это лучшим доказательством превосходства «Пантеры».

Один командир взвода все же нашел минусы в этом немецком танке. Как-то командира обстреливали из двух «Пантер», стреляющих с расстояний 600 ярдов. Командир тоже выстрелил и попал, но снаряд рикошетировал - танк немцев находился под защитой своей брони. Второй раз был тот же эффект.

Затем командой был открыт беглый огонь в сторону «Пантеры». Навстречу ей были выпущены 10 бронебойных и фугасных снарядов вперемешку. В итоге «Пантера» загорелась, а командир сделал вывод, что, несмотря на мощную бронь, немецкие танки проигрывают американским в механизме вращения.

Большинство американских воинов пришло к мнению, что «Пантера» - серьезная техника, которая не сравнится с их танками. Она маневренна, имеет хорошую броню и метко стреляет, однако и слабые места у нее имеются. К примеру, механизм вращения.

Фото: zona-interesov.ru