Перл-Харбор: почему в 1941 году на него напали японцы

Многие люди впервые услышали название Перл-Харбор из кинолент. И наверняка у них появился вопрос - почему, собственно, случилась атака, ведь знаменитая военно-морская база США расположена на приличном расстоянии от Японии. А это значит, что причина должна быть серьезной. Точнее, их было несколько.

Японская и индонезийское топливо

Япония - островная страна, а значит, она должна была иметь хорошо оснащенный флот, которому нужно очень много топлива. Пока Япония хорошо взаимодействовала с Великобританией, та делилась с ней нефтью по доступным ценам. Однако к 30 годам страны перестали дружить, а потребность в топливе никуда не делась.

В итоге японцы пришли к простому, но беспощадному решению - посягнули на нефтепромыслы индонезийских соседей. Их было немного, да и по военной мощи они уступали. Поэтому Юго-восточной Азией и Океанией японцы завладели быстро.

Нападение на базу - вспомогательная операция

Теперь угрозой стала база Перл-Харбор - японцам пришлось заняться ее ликвидацией. Европейские страны и США в то время дружили, поэтому японцам нужно было торопиться. Но тут у многих наверняка возникнет другой вопрос - почему при всей важности Гавайских островов их попросту не захватили японцы?

На самом деле изначально нападение на знаменитую базу было лишь вспомогательной операцией. Гавайи были второстепенной, при этом важной целью. В этот период японцы не могли удержать острова по причине отсутствия ресурсов.

Основная цель - выведение из строя Тихоокеанского флота

В то же время основная цель стратегической операции была достигнута - произошло временное выведение из строя Тихоокеанского американского флота. А это значит, что он не мог препятствовать свободному продвижению японцев по островам Океании.

Примерно через полгода власть Японцев над Океанией укрепилась. Императорский флот отправился на Гавайи, теперь уже в полном составе, и вел с собой подкрепление. Чуть севернее знаменитой базы находился остров Мидуэй. Здесь 4-6 июня шло сражение, в ходе которого японцы потерпели серьезное поражение. Теперь у них осталось всего 2 авианосца из 6, а удержать тихоокеанские владения стало просто невозможно.

Бойцы с двух авианосцев нанесли самый значительный урон японцам. С авианосцами всего на несколько часов разминулась эскадра адмирала Нагумо - не застала их в гавани.

Пытаясь завладеть топливными ресурсами, японцы пошли на отчаянный шаг. Однако противник оказался сильнее - он быстро оправился, из-за чего японцы так и остались ни с чем. А ведь все могло случиться по-другому, если бы эскадра адмирала Нагумо прибыла в гавань немного раньше.

Фото: knowhistory.ru