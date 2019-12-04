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Силовые структуры
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Автор Татьяна Питерякова

Захват неприступной Акры: как пчелы помогли крестоносцам

Силовые структуры

О Первом крестовом походе слышали многие - он позволил западноевропейским королям захватить часть Святой земли. Однако мусульмане мечтали ее вернуть и были готовы к бою.

Во второй половине XII века у них появился лидер - Салах ад-Дин Юсуфе (Саладин). Сделав из Сирии и Египта единое государство, он завоевал важные города, среди которых была Акра, а после - и сам Иерусалим. Основоположник династии Айюбидов не сумел захватить лишь крепость Тир.

Завоевали Крит

Папа Римский не желал мириться с таким положением, поэтому в 1190 году состоялся Третий крестовый поход с участием королей Франции, Британии, Германии и Австрии. Британию представлял Ричард I («Львиное сердце»), который планировал форсировать Ла-Манш, чтобы соединиться с армией французского короля Филиппа II.

Какое-то время оба правителя шли вместе, но из-за сложностей с провизией им пришлось расстаться. А осенью английские войска прибыли в Сицилию и решили продовольственные проблемы. Остров Крит поддался Ричарду, и король был нацелен на Акру, которая была своеобразным форпостом на пути к Святой земле.

Долгая оборона и хитрый шаг Ричарда

В это время Акру уже осождали крестоносцы, которые получали достойный отпор. Подоспели войска Саладина, взявшие крестоносцев в полуокружение. Возникла непростая ситуация - крестоносцы держали значительные силы в удалении от города, не позволяя Саладину соединиться с обороной крепости. При этом и штурмовать ее европейцы не могли, ведь тогда Саладин нанес бы удар по их тылу.

Через год к войскам подоспел английский король, возглавивший осаду. Тогда Ричард придумал хитрый шаг - перекинул за стены Акры глиняные горшки, наполненные пчелами. Хрупкие емкости разбивались и жалили мусульманских воинов, не носивших металлическую броню. Конечно, сопротивляться последние не стали - это стало просто бессмысленно.

Штурм крепости и заключение союза с сарацинами

В итоге крепость штурмовали несколько сотен воинов. Они без труда захватили стены и сумели открыть ворота союзникам. Правителю сарацинов ничего не оставалось, как сдать крепость.

Несмотря на это, сам поход был для нападающих неудачным. Европейцы постоянно спорили между собой, из-за чего так и не смогли захватить Иерусалим. А затем европейские короли и вовсе стали отправляться каждый на свою родину, так и не сумев закончить поход победой. В итоге с Саладином был заключен союз, согласно которому христиане могли пользоваться только небольшой прибрежной полосой, проходящей от Яффы до Тира.

Фото: tvercult.ru

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