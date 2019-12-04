Карьера в римской армии (часть 1)

В наиболее благоприятный для Римской империи период между I и III веками до нашей эры армия этой страны была одной из лучших в мире. Качество и количество войск, оснащение, развитые медицина и система роста в чинах - все это о службе в римских легионах. Но с чего начинал и к чему мог прийти простой римский солдат?

Первый вариант: иммуны

Армия в Риме четко отражала характер тогдашнего сословного общества. Так, на командные должности чаще всего брали представителей знати или аристократии, а простыми солдатами становились простолюдины и приехавшие из провинций жители. Но при этом и простой солдат вполне мог сделать неплохую карьеру, если был толковым, обучаемым и полезным.

Итак, попадая в расположение своего отряда, солдат имел возможность показать, что является благонадежным и толковым. Если командир видел, что солдат достоин поощрения, то имел право назначить его иммуном, то есть поручить дополнительные обязанности в обмен на освобождение от нарядов. Чаще всего к иммунам относили:

помощника-опциона (замещал центуриона);

знаменосца-сигнифера (носил знамя центурии в сражении);

тессерария (проверял ночные посты).

Хотя эти обязанности не добавляли ни жалования, ни привилегий, они считались первой ступенькой карьерного роста в римской армии. Единственным поощрением служило освобождение от дневных нарядов.

С развитием армии появилось огромное количество различных вариантов работы, в рамках которой можно было получить должность иммуна. Римский писатель Таррутен Паттерн создал большой перечень таких вариантов, куда отнес специалистов по взвешиванию, санитаров, строителей водоотводных систем, изготовителей разного рода расходников (наконечников стрел и прочего), каменотесов и прочих. Поскольку работы в лагерях легионов было много, практически каждый солдат мог найти себе что-то по душе и попробовать стать иммуном.

Второй вариант: принципалы

Помимо работы руками в римских легионах была востребована и работа головой, то есть заполнение разного рода документов. Солдаты, которые были обучены грамоте, уже с I века часто привлекались к подобной работе, а называли их бенефициариями.

Бенефициарии, как и иммуны, не выделялись из общей солдатской массы ни жалованьем, ни привилегиями, зато понимали, что сделали свой первый шаг в военной карьере. В армейской среде их стали называть «принципалы» (от латинского «первый», «главный»), а затем термин закрепился и в официальной документации, так что термины «бенефициар» и «принципал» синонимичны.

Очень показательно в плане работы принципала письмо Гая Апполинария, который получил должность писаря и решил сообщить об этом в письме родным. «Благодарю Сераписа и Фортуну - пока другие работают в карьере, обтесывая камень, я стою неподалеку и ничего не делаю», - пишет Гай.

Интересно, что в дальнейшем принципалы стали еще и более интересным вариантом для карьеристов - в годы правления императора Адриана (117 - 137) им подняли жалование и утвердили «карьерную лестницу». После 13-20 лет успешной службы принципал мог стать центурионом, что для выходцев из провинций и простолюдинов было верхом мечтаний. А если учесть, что к тому времени на легион (5 000 человек) приходилось около 480 принципалов, со временем их них выделился особый класс, напоминающий современных старшин.

Однако пришло время подрасти не только в глазах командира, но и в чинах. Давайте посмотрим, как это происходило, а поможет нам Тиберий Клавдий Максим, чья эпитафия подробным образом рассказывает о его успехах на военном поприще.

Из рядового в декурионы: компоненты успеха

Итак, Клавдий Максим начинал службу в 85 году. Выходец из Греции, он смог попасть на службу в Клавдиев VII легион (сформированный Цезарем в 58 году).

Начав с пехотинца, Клавдий смог перевестись в кавалерию, а затем легат легиона включил его в состав своего экскорта. Далее Клавдий перешел во вторую алу (конное вспомогательное подразделение), где со временем дослужился до декуриона (офицер кавалерии). Участвовал в Дакийских войнах и был неоднократно награжден императорами Домицианом и Трояном. Собственно, звание декуриона он получил за то, что преподнёс голову царя Децебала как дар Траяну. Событие стало для Клавдия настолько знаковым, что он приказал изобразить его на своем надгробии.

Далее Клавдий продолжил службу, но в должностях больше не рос, хотя и воевал в Парфянскую войну, и служил дольше положенного. Но в целом его карьера - отличный пример того, как рядовой солдат может стать офицером, просто достойно выполняя свою работу.

Цифры и сроки: сколько ждать повышения?

Благодаря эпитафиям Клавдия Максима и других солдат стало возможным примерно обозначить сроки роста в должностях и чинах, а также вывести общую черту карьеры в римском легионе: чередование занимаемых постов (от 4 и более). Эта черта сформировала тенденцию к длительным военным карьерам.

По данным ученых, чаще всего перевод в кавалерию или рекомендация на должность бенефициария следовали после 3 лет службы. Если солдат выбирал кавалерию, то мог стать фрументарием (человеком, ведавшим снабжением продовольствием) или разведчиком. Если солдат выбирал бенефициарную работу, то мог со временем дорасти до наместника провинции.

К слову, решение о повышении принималось на самом верху - по советам трибунов (командиров) легиона. В военное время отмечались воинские успехи, а в мирное нередко все решали связи или расположение начальства. И конечно же, существовала система взяток - документально это подтверждается письмом 345 года, адресованным префекту алы старым воякой Аврелием Пласом. В але служил его сын, а писал Аврелий следующее: «Придержи должность для моего сына, и клянусь богом, я, Плас, честно тебя отблагодарю!».

Фото: yamoskva.com