Не видно конца: 3 самые долгие войны за всю историю человечества

Война - это всегда страшно. Люди с замиранием сердца ждут, когда же она закончится. Но иногда война не прекращается - сменяются поколения, которые вовсе не помнят мирного времени.

Реконкиста (770 лет)

События проходили в Пиренеях, где воевали испанцы и португальцы-христиане с мусульманами. Война началась в 770 году до н. э. - в это время арабы захватили приличную часть Пиренеев.

А завершилась она лишь в 1492 году до н.э. В этот период христиане взяли Гранаду, которая на тот момент была столицей эмирата, и полуостров стал христианским. Сотни лет он походил на огромный муравейник - здесь шла вялотекущая война. Иногда христианские княжества устраивали большие военные походы.

Столь долгие события привели к истощению сил мусульман. Но отступать они все же не желали, поэтому от Испании их отбросили. На этом война и закончилась.

Римско-персидские войны (721 год)

Иранцы воевали с римлянами и греками. Столкновения были не постоянными, однако их можно объединить в один большой конфликт, ведь на время перемирия мирный договор не был заключен. Появлялись новые династии, которые считали своим долгом продолжить конфликт.

Римляне и Парфяне не поладили еще в 53 году до н.э. Тогда полководец, владеющий Сирией, вторгся в Парфию, приведя с собой армию. Римляне были поражены. Прошло еще несколько лет, и парфяне решили завладеть территориями, принадлежащими римскому протекторату.

Далее враждующие стороны нападали друг на друга, применяли хитрости, а в период затиший пытались ослабить силы своих врагов. В итоге ослабли оба государства - Ираном завладели арабы, и война прекратилась.

Трехсоттридцатипятилетняя война

Здесь конфликт возник между нидерландцами и жителями архипелага Силли. За время необычной войны ни один воин не выпустил в другого ни одной пули. Парламентарии стали побеждать роялистов. Они спасались бегством и стали отплывать к островам Силли, принадлежавшим одному из них. Нидерландцы наблюдали за ситуацией и решили поддержать парламентариев. Они предвкушали быструю победу и послали часть своего флота на выручку побеждающим.

Но проигрывающая сторона не собиралась сдаваться - роялисты собрались с силами и нанесли голландцам серьезный удар. Вскоре к островам подоспели главные силы нидерландцев. Они потребовали компенсировать убытки кораблей и грузов. После отказа нидерландцы объявили войну, а сами отплыли. Случилось это 30 марта 1651 года.

Прошло еще 3 месяца, и парламентарии с роялистами пошли на соглашение - последние сдались, и конфликт закончился. Но нидерландцы такого договора с роялистами не заключили, ведь было неизвестно, с кем теперь вообще его заключать. Роялисты объединились с парламентариями, а с ними голландцы не воевали. Таким образом формально война длилась до 1985 года, пока не было обнаружено это несоответствие.

Порой две конфликтных стороны не желают отступать, из-за чего война длится много лет. Однако рано или поздно она закончится, и возможно, войдет в историю как самая продолжительная.

Фото: lr1.lsm.lv