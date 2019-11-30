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Силовые структуры
Министерство обороны ФСБ МВД
Автор Татьяна Питерякова

Великая Отечественная война: 4 интересных факта

Силовые структуры

Сегодня привычных источниках мы привыкли читать об одном и том же, однако в истории остались и другие интересны ня мы еще сами можем услышать о ВОВ из уст людей, ее прошедших. Многие факты поражают, а истории часто становятся поводом для написания книг и показа фильмов. Но в привычных источниках мы привыкли читать об одном и том же, однако в истории остались и другие интересные факты о событиях тех дней.

О Дне Победы

Сейчас этот праздник стал очень значимым для людей. А было время, когда он вовсе не праздновался. Так, с 1948 года это день был обычным, рабочим. Но в 1965 году, на 20-летие Дня победы, его решили отпраздновать массово.

С тех пор 9 мая стал законным выходным. Историки рассказывают, что власти решили отказаться от его празднования на целых 17 лет из-за чрезмерной активности некоторых ветеранов. Официально же было обозначено, что люди должны переключиться с войны на восстановление страны.

Женщины на войне

Во время войны 80 тысяч красноармейских офицеров было женщинами. В разное время их было на фронте от 0,6 до 1 млн. Они шли на войну добровольно, в итоге из них были сформированы 3 авиаполка, запасной стрелковый полк и стрелковая бригада.

Представительницы прекрасного пола могли обучаться в специальной школе снайперов. Ее выпускницы вошли в историю как лучшие стрелки. Была организована и рота женщин-моряков.

Женщины справлялись с обязанностями не хуже мужчин, о чем «говорят» присвоенные им 87 званий Героев СССР. Больше страна не помнит столь массовой борьбы женщин за свою родину.

«Крестовый поход» Гитлера

Нападение на СССР выглядело в глазах Гитлера как Крестовый поход с возможностью терроризма. В мае 1941 воины были избавлены им от любой ответственности за свои действия. Это свидетельствовало о том, что немцы могли делать с советскими гражданами все, что им вздумается.

О Кремле

Изобретательность советских воинов позволила в первый месяц войны Кремлю исчезнуть с лица земли. Конечно, так все выглядело в воздухе. Немцы в отчаянии летали над столицей - их карты не показывали то, что нападающие видели в действительности.

Кремль успели замаскировать - звезды башен и кресты соборов спрятали под чехлы, купола выкрасили в темный цвет. Во многих местах поставили декорации зданий, а мавзолей дополнили двумя дополнительными этажами. Кремлевские здания стали серыми, а крыши - красно-коричневыми. В итоге столица стала выглядеть очень демократично.

Во время ВОВ люди готовы были отдать жизнь за свою страну. Они применяли разные хитрости и сражались до последнего. Не жалели своих жизней и женщины, которые добровольно пополнили ряды бойцов и часто стояли в строю рядом со своими отцами и братьями.

Фото: altaikdm.ru

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