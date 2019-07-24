Россия проигрывает от совместного патрулирования с ВВС Китая

Российские самолеты патрулируют спорные акватории Японского моря вместе с Китаем, а пойдет ли Пекин на совместное патрулирование спорной акватории Черного моря?

Беспрецедентный конфликт в Японском море

Совместное патрулирование российских и китайских самолетов воздушного пространства в Японском море вызывает сомнение в правильности этого шага с точки зрения российских интересов.

Напомним, что 23 июля два российских стратегических Ту-95МС и два китайских Хун-6К (китайская лицензионная версия советского Ту-160) в сопровождении российского самолета дальнего радиолокационного обнаружения, наведения и управления А-50 и китайского разведчика такого же назначения, совершили патрулирование над Японским мрем.

Южная Корея и Япония заявили, что самолеты нарушили их воздушное пространство, в России определяемое, как "самопроизвольно установленные зоны контроля ПВО". Официальной ноты протеста от Сеула и Токио в МИД РФ направлено не было. Минобороны России отрицает факт предупредительных выстрелов со стороны южно-корейских самолетов-перехватчиков, утверждая, что это были световые отстрелы и называет перехват "воздушным хулиганством".

Китай опубликовал военную стратегию сотрудничества с Россией

Минобороны Китая в качестве ответа в среду представил "Белую книгу по национальной обороне Китая в новую эпоху", в которой говорится, что "вооруженные силы Китая и России продолжили развитие механизмов обменов на всех уровнях, расширили сотрудничество в рамках обменов на высоком уровне, в области военных учений, технологий и борьбы с терроризмом".

"Что касается практики проведения операций по стратегическому патрулированию, в будущем обе стороны будут решать это на основе двусторонних консультаций. Стороны будут поддерживать друг друга, уважать взаимные интересы и развивать соответствующие механизмы", — заявил на презентации официальный представитель Министерства обороны КНР старший полковник У Цянь.

Как пишет The Sun, по мнению Хонг Хён Ика (Hong Hyun-ik), сотрудника Института Седжонга в Сеуле, "это послание США, Японии и Южной Корее:"Если вы укрепите американо-японский военный союз, у нас нет выбора, кроме как реагировать военным путем".

"Такие патрули станут регулярной функцией в рамках нового соглашения, которое скоро будет подписано между Москвой и Пекином", — написал в Twitter Дмитрий Тренин, директор Московского Центра Карнеги и полковник в отставке российской армии.

Пентагон заявил, что поддерживает мнения Южной Кореи и Японии."Соединенные Штаты решительно поддерживают Республику Южная Корея и японских союзников и их ответные меры на воздушные космические вторжения китайской и российской авиации", — заявил представитель Пентагона подполковник Дэйв Истберн.

Опять сотрудничаем в ущерб себе

Воздушное пространство, о котором идет речь, находится над группой южнокорейских островов примерно на полпути между Южной Кореей и Японией. Эти острова являются источником территориальных споров между ними. Россия не является стороной в этих спорах, однако в этом патрулировании она принимает сторону Китая, который проверяет с помощью России на прочность Сеул и Токио (с которыми у него тоже есть территориальные споры) а вместе с ними и Вашингтон.

Пекин, к тому же, сам создал подобные незаконные зоны ответственности ПВО в районе архипелага Спратли и угрожает сбивать нарушителей этого воздушного пространства. То есть, отрицая легитимность таких зон в отношении Южной Кореи, Минобороны России должно сделать подобные заявления и в отношении Китая. Однако их нет.

Пока выбран маршрут патрулирования, не затрагивающий китайские территориальные споры, но он не за горами, если только предыдущий инцидент - не ошибка российских штурманов. Тогда встает вопрос: а готов ли Китай к совместному патрулированию, например, воздушного пространства над Крымом, которое находится под контролем ПВО РФ, и не признается российским на международном уровне?

Как сказал "Правде.Ру" военный эксперт, востоковед, конфликтолог, бывший заместитель командующего объединенной группировкой на Северном Кавказе Борис Подопригора, "сотрудничество с Китаем — это магистральное направление укрепления наших связей с Пекином". "Сами китайцы при мне неоднократно говорили, что нам надо строить свою политику, имея ввиду и интересы России", - отметил эксперт. Но, с другой стороны, "район очень и очень деликатный с точки зрения взаимных претензий", поэтому "идти за китайцами не надо".

В данном случае, считает Борис Подопригора, "если что и было", то "это носило характер эпизода, и не было политической преднамеренностью". "Наши штурманы вряд ли сознательно пошли бы на провокацию".

Что касается признания Китаем Крыма российским, то эксперт заметил, что России надо развивать "красный туризм "в Крыму, то есть, посещение китайцами памятных мест, связанных с историей Коммунистической партии, жизнью коммунистических лидеров и революционным прошлым. Не многим известно, что в Крыму находится самая крупная могила китайских красноармейцев, погибших в годы Гражданской войны в России, сказал Борис Подопригора.

"Это путь к принятию решений в нашу пользу", - отметил он. Эксперт подчеркнул, что создание совместно с Китаем "стратегических сил сдерживания", это "не сегодняшняя тема", поскольку "никто не знает, как будут развиваться трехсторонние отношения Москва-Вашингтон-Пекин".

Читайте по теме: Была ли необходимость у Ту-95 "демонстрировать флаг" Южной Корее?

США готовят доктрину войны с Россией и Китаем

Россия не смотрит, что Китай делает с Вьетнамом