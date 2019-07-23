Истребители Южной Кореи открыли огонь по российским самолетам

Российский самолет А-50 якобы нарушили границы воздушного пространства Южной Кореи в районе спорных островов Токто. Южнокорейские перехватчики два раза предупредили российских пилотов об их неправомерных действиях.

На третий раз истребители южнокорейских ВВС открыли предупредительный огонь. Как сообщили в Комитете начальников штабов вооруженных сил Республики Корея российский истребитель сопровождали два бомбардировщика Ту-95, а также два китайских самолета (предположительно Y-9 или H-6).