Российский самолет А-50 якобы нарушили границы воздушного пространства Южной Кореи в районе спорных островов Токто. Южнокорейские перехватчики два раза предупредили российских пилотов об их неправомерных действиях.
На третий раз истребители южнокорейских ВВС открыли предупредительный огонь. Как сообщили в Комитете начальников штабов вооруженных сил Республики Корея российский истребитель сопровождали два бомбардировщика Ту-95, а также два китайских самолета (предположительно Y-9 или H-6).
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