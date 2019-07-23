Была ли необходимость у Ту-95 "демонстрировать флаг" Южной Корее?

Российские самолеты "нарушили" "зону опознавания ПВО", которую Южная Корея установила " самопроизвольно". Какая была необходимость эту зону нарушать?

Министерство обороны России в своем комментарии по перехвату южнокорейскими истребителями F-16 российских стратегических бомбардировщиков Ту- 95мс заявило, что Южная Корея самопроизвольно установила «зону опознавания ПВО», которую "нарушили" российские самолеты.

Россия не признает ее и давно это подчеркивает, сказано в заявлении. «Два бомбардировщика Ту-95мс выполняли плановый полет над нейтральными водами Японского моря, когда к ним приблизились два южнокорейских истребителя F-16 и совершили непрофессиональные маневры, угрожая безопасности», - говорится в сообщении Минобороны.

В министерстве добавили, что южнокорейские летчики не связывались с российскими экипажами и после отстрела тепловых ловушек удалились. При этом южнокорейские истребители не открывали никакого предупредительного огня, говорится в сообщении Минобороны. «Если бы российские летчики почувствовали угрозу безопасности, ответ не заставил бы себя ждать», - отметили в Минобороны.

Как сказал "Правде.Ру"эксперт Ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин, " надо, конечно, долго и упорно разбираться по всем направлениям: и по дипломатическому, и военно-техническому, надо обсуждать эти вопросы на саммитах", так как самопроизвольное установление зон ПВО - "это, конечно же, нарушение международных правил".

По словам военного политолога, в этом плане требования Российской Федерации "весьма справедливы". "Мы так же можем делать несметное количество таких зон, и это создаст большой переполох в маршрутах и гражданских, и военных лайнеров. Надо всем стараться выполнять требования международных соответствующих инструкций и соответствующих норм или, как принято говорить, законодательства", - сказал Андрей Кошкин.

"Вообще это происшествие весьма серьезно. И подобного рода перехваты могут обернуться и весьма трагическими последствиями", - резюмировал эксперт.

Ранее корейской стороной сообщалось, что российские самолеты якобы трижды нарушили границы воздушного пространства Южной Кореи совместно с китайскими самолетами в районе спорных островов Токто. Южнокорейские перехватчики два раза предупредили российских пилотов об их неправомерных действиях, затем сделали предупредительные выстрелы.

Конфликт государств Восточной Азии по поводу зон идентификации противовоздушной обороны (ПВО) начал резко обостряться в 2013 году. Вслед за Китаем о своих претензиях и прошлых обидах вспомнили Япония и Южная Корея. Пекин угрожает при необходимости сбивать нарушителей вокруг спорных островов архипелага Спратли. Добавим, что Южная Корея, как и другие страны, не признает контроль российской ПВО над Крымом и его акваторией.

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