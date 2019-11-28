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Силовые структуры
Министерство обороны ФСБ МВД
Автор Диана Гаврилова

3 факта, которые вы можете не знать о Первой мировой войне

Силовые структуры

Первая мировая война разразилась в 1914 году и значительно повлияла на остальную часть 20-го века во всем мире.

С чего началась Первая мировая война? 

Официально война началась в конце июля 1914 года после того, как эрцгерцог Австрии Франц Фердинанд был убит сербским националистом в Боснии, которая была частью Австро-Венгерской империи. Общее мнение состояло в том, что Сербия, страна, с которой у Боснии была религиозная напряженность, была ответственна за убийство, поэтому империя объявила войну сербам.

Вот как все происходило дальше:

  • Франция и Англия пытались урегулировать ситуацию, но безрезультатно.
  • Германия - союзник Австрии - отказалась вмешиваться, хотя Россия и просила об этом.
  • Затем Россия мобилизовала часть своей армии, чтобы помочь Сербии, ее союзнику.
  • Германия и Россия объявили войну друг другу.
  • Франция мобилизовала свои войска, заявив, что она не останется нейтральной в германо-российской битве.
  • Германия вторглась в нейтрального соседа Франции, Бельгию, в попытке быстро вторгнуться во Францию ​​и захватить Париж врасплох.
  • Великобритания объявила войну Германии, и встала рядом с ее союзниками, Бельгией и Францией.
  • Италия и США позже присоединились к войне на стороне Великобритании, Франции и России.

Почему США вступили в войну так поздно?

Америка решила оставаться нейтральной на протяжении большей части войны. Но после того, как немецкая подводная лодка потопила британский круизный лайнер «Лузитания» в мае 1915 года, убив 123 американца, когда они невинно пересекали Атлантику, Америка стала беспокоиться по поводу неограниченной тактики подводной войны Германии. Тем не менее, США оставались нейтральными еще два года.

6 апреля 1917 года США наконец присоединились к этой схватке. Президент Вудро Вильсон привел две причины объявления войны: Германия пыталась заставить Мексику вступить в альянс против США (что не удалось), и Германия также нарушила обязательство приостановить свои неограниченные подводные войны в Северной Атлантике и Средиземноморье.

Послевоенное наказание Германии привело к восстанию Гитлера

В то время как День перемирия положил конец военным действиям, Версальский договор, подписанный 28 июня 1919 года - ровно через пять лет после убийства эрцгерцога, - установил условия послевоенного мира и ввел строгое наказание в отношении Германии по желанию Франции и Великобритании.

Германия взяла на себя ответственность за войну и, следовательно, должна была выплатить союзникам около 37 миллиардов долларов в качестве компенсации. Ей также пришлось отказаться примерно от 10 процентов своей довоенной территории и всех заморских владений.  Вооруженные силы Германии были ограничены в размерах, и два богатых ресурсами района страны были поставлены под контроль (а затем эксплуатировались).

Немцы стали возмущаться суровыми условиями, навязанными им, что вызвало политическую нестабильность и экономический коллапс. Это привело к росту фашизма в Европе и нацистской партии в Германии во главе с Адольфом Гитлером, который нарушил Версальский договор в 1933 году.

Фото: en.topwar.ru

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