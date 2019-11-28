3 факта, которые вы можете не знать о Первой мировой войне

Первая мировая война разразилась в 1914 году и значительно повлияла на остальную часть 20-го века во всем мире.

С чего началась Первая мировая война?

Официально война началась в конце июля 1914 года после того, как эрцгерцог Австрии Франц Фердинанд был убит сербским националистом в Боснии, которая была частью Австро-Венгерской империи. Общее мнение состояло в том, что Сербия, страна, с которой у Боснии была религиозная напряженность, была ответственна за убийство, поэтому империя объявила войну сербам.

Вот как все происходило дальше:

Франция и Англия пытались урегулировать ситуацию, но безрезультатно.

Германия - союзник Австрии - отказалась вмешиваться, хотя Россия и просила об этом.

Затем Россия мобилизовала часть своей армии, чтобы помочь Сербии, ее союзнику.

Германия и Россия объявили войну друг другу.

Франция мобилизовала свои войска, заявив, что она не останется нейтральной в германо-российской битве.

Германия вторглась в нейтрального соседа Франции, Бельгию, в попытке быстро вторгнуться во Францию ​​и захватить Париж врасплох.

Великобритания объявила войну Германии, и встала рядом с ее союзниками, Бельгией и Францией.

Италия и США позже присоединились к войне на стороне Великобритании, Франции и России.

Почему США вступили в войну так поздно?

Америка решила оставаться нейтральной на протяжении большей части войны. Но после того, как немецкая подводная лодка потопила британский круизный лайнер «Лузитания» в мае 1915 года, убив 123 американца, когда они невинно пересекали Атлантику, Америка стала беспокоиться по поводу неограниченной тактики подводной войны Германии. Тем не менее, США оставались нейтральными еще два года.

6 апреля 1917 года США наконец присоединились к этой схватке. Президент Вудро Вильсон привел две причины объявления войны: Германия пыталась заставить Мексику вступить в альянс против США (что не удалось), и Германия также нарушила обязательство приостановить свои неограниченные подводные войны в Северной Атлантике и Средиземноморье.

Послевоенное наказание Германии привело к восстанию Гитлера

В то время как День перемирия положил конец военным действиям, Версальский договор, подписанный 28 июня 1919 года - ровно через пять лет после убийства эрцгерцога, - установил условия послевоенного мира и ввел строгое наказание в отношении Германии по желанию Франции и Великобритании.

Германия взяла на себя ответственность за войну и, следовательно, должна была выплатить союзникам около 37 миллиардов долларов в качестве компенсации. Ей также пришлось отказаться примерно от 10 процентов своей довоенной территории и всех заморских владений. Вооруженные силы Германии были ограничены в размерах, и два богатых ресурсами района страны были поставлены под контроль (а затем эксплуатировались).

Немцы стали возмущаться суровыми условиями, навязанными им, что вызвало политическую нестабильность и экономический коллапс. Это привело к росту фашизма в Европе и нацистской партии в Германии во главе с Адольфом Гитлером, который нарушил Версальский договор в 1933 году.

Фото: en.topwar.ru