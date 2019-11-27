Начало Арабо-Израильской войны: как это было

Эта война началась в 1947 году. Председатель Высшего арабского комитета заявил, что арабы будут «бороться за каждый сантиметр своей страны». Два дня спустя святые люди Университета Аль-Азхар в Каире призвали мусульманский мир объявить джихад (священную войну) против евреев. Джамал Хуссейни, официальный представитель Высшего комитета арабских государств, заявил ООН перед голосованием о разделе, что арабы зальют «землю нашей любимой страны последней каплей нашей крови...».

Предсказание Хусейни начало сбываться почти сразу после того, как 29 ноября 1947 года ООН объявила резолюцию о разделе. Арабы объявили забастовку протеста и спровоцировали беспорядки, унесшие жизни 62 евреев и 32 арабов. Насилие продолжало расти до конца года. Первые крупномасштабные нападения начались 9 января 1948 года, когда около 1000 арабов напали на еврейские общины на севере Палестины. К февралю британцы заявили, что так много арабов проникло, что им не хватило сил, чтобы отбросить их назад.

Фактически, британцы передали базы и оружие арабским нелегалам и арабскому легиону. На первом этапе войны, которая продолжалась с 29 ноября 1947 года по 1 апреля 1948 года, палестинские арабы перешли в наступление с помощью добровольцев из соседних стран. Евреи понесли тяжелые потери, и проезд по большинству их основных дорог был нарушен. 26 апреля 1948 года король Трансиордании Абдулла сказал: «Все наши попытки найти мирное решение палестинской проблемы потерпели неудачу. Единственный путь для нас - война. Я буду иметь честь и честь спасти Палестину».

4 мая 1948 года Арабский легион напал на Кфар Эцион. Защитники отогнали их обратно, но Легион вернулся через неделю. Через два дня плохо экипированные переселенцы были подавлены. Многие защитники были убиты после того, как они сдались. Это было до вторжения регулярных арабских армий, последовавших за провозглашением независимости Израиля. ООН обвинила арабов в насилии. Палестинская комиссия ООН никогда не позволяла арабам или англичанам отправляться в Палестину для выполнения резолюции.

16 февраля 1948 года Комиссия доложила Совету Безопасности: Мощные арабские интересы, как внутри, так и за пределами Палестины, не поддаются разрешению Генеральной Ассамблеи и предпринимают преднамеренные усилия, чтобы силой изменить урегулирование, предусмотренное в нем.

Арабы взяли на себя ответственность за начало войны. Джамал Хуссейни сказал Совету Безопасности 16 апреля 1948 года: «Представитель Еврейского агентства вчера сказал нам, что они не были нападавшими, что арабы начали боевые действия. Мы не отрицали это. Мы сказали всему миру, что будем сражаться».

Британский командующий арабского легиона Иордании Джон Багот Глубб признался: «В начале января первые отряды Арабской освободительной армии начали проникать в Палестину из Сирии. Некоторые пришли через Иорданию и даже через Амман. В действительности они должны были нанести первый удар в руинах арабов Палестины». Несмотря на недостатки в численности, организации и вооружении, евреи начали проявлять инициативу в течение нескольких недель, начиная с 1 апреля и до объявления независимости 14 мая.

Хагана захватила несколько крупных городов, включая Тверию и Хайфу, и временно открыла дорогу в Иерусалим. Таким образом, Израиль, еврейское государство в Палестине, родился 14 мая, когда англичане наконец покинули страну. Пять арабских армий (Египет, Сирия, Трансиордания, Ливан и Ирак) немедленно вторглись в Израиль. Их намерения были заявлены Аззам-пашой, генеральным секретарем Лиги арабских государств: «Это будет война на уничтожение. Это будет историческая резня в истории, о которой будут говорить как о массовых убийствах монголов или крестовых походах».

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