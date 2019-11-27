Англо-Американская война, или Вторая война за независимость

Англо-Американская война велась между Соединенными Штатами и Соединенным Королевством Великобритании и Ирландии, а также их колониями в Северной Америке и союзниками коренных народов. Конфликт продолжался более двух лет и позволил решить многие проблемы, которые не были решены в ходе американской войны за независимость. Война 1812 года началась 18 июня 1812 года и закончилась 18 февраля 1815 года и длилась два года и восемь месяцев.

После войны не произошло никаких изменений границ, но 24 декабря 1814 года был подписан важный договор - Гентский договор, положивший конец сражениям. Когда Конгресс США ратифицировал договор в феврале 1815 года, война была официально закончена. В этой статье приведены интересные факты войны между Великобританией и США:

Когда Соединенные Штаты объявили войну Великобритании, Великобритания уже воевала с Францией.

Факторами, которые привели к войне 1812 года, были внешнеторговая политика, коренные американцы были вооружены англичанами, американские солдаты были вынуждены служить на кораблях британского флота, британцы считали, что США хотят оккупировать Канаду, и США чувствовали себя опозоренными британцами.

Во время войны 1812-1815 года около 3000 американских рабов бежали в Канаду.

Основным оружием войны был дульный мушкет. Мушкет мог стрелять только на 90 метров, а винтовки - на 270.

США полагали, что, как только начнется война, канадцы окажутся на их стороне, вместо этого канадцы оттолкнули американцев и удержали свои позиции.

Канадская героиня по имени Лора Секорд прошла 32 км от оккупированной американцами территории, чтобы предупредить британцев о надвигающейся атаке американцев. Ее чествуют канадцы и помнят за ее храбрость.

Финальная битва войны состоялась 8 января 1815 года.

2260 американцев погибли во время войны. 4505 солдат были ранены. Еще 15 000 американцев погибли от других причин, связанных с войной, в том числе от болезней.

1600 британских солдат погибли в бою и 3670 были ранены. Еще 3321 британцев умерли от других причин, связанных с войной, в том числе от болезней. Эти цифры не включают в себя число смертей коренных американцев или канадцев.

Когда началась война 1812 года, у англичан было 600 кораблей, а у США - только 18. Великобритания и США потратили на войну 1812 года около 105 миллионов долларов.

Белый дом был сожжен во время войны в 1814 году.

В результате победу одержали США, что вынудило Англию окончательно смириться с потерей заморских колоний.

Фото: mrshively.pbworks.com