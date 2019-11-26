США во время Второй Мировой: аспекты японо-американских отношений

Когда началась Вторая мировая война?

Вторая мировая война официально началась 1 сентября 1939 года, когда Германия вторглась в Польшу без официального объявления войны. В поддержку своих обязательств по договору о взаимной обороне с Польшей Франция и Великобритания выдвинули ультиматумы Гитлеру о немедленном выводе немецких войск из Польши. Когда крайние сроки ультиматума истекли, Великобритания и Франция объявили войну Германии 2 сентября 1939 года.

Когда Соединенные Штаты вступили во Вторую мировую войну?

7 декабря 1941 года японские войска атаковали Перл-Харбор на Гавайях, нанеся тяжелые потери и серьезный ущерб военным силам Соединенных Штатов, стоявшим на якоре там. Перед объединенной сессией Конгресса 8 декабря 1941 года президент Франклин Рузвельт назвал это нападение «датой, которая будет позором». Позже в тот же день Соединенные Штаты официально объявили о существовании состояния войны между Соединенными Штатами и Японской империей.

Когда Америка объявила войну Германии?

В результате Трехстороннего пакта между Германией, Италией и Японией (широко известного как «Ось») Германия и Италия объявили войну США 11 декабря 1941 года. Позднее в тот же день Соединенные Штаты официально объявили о состоянии войны с Германией и Италией.

Когда японские американцы были интернированы?

После нападения Японии на Перл-Харбор президент Рузвельт издал распоряжение 9066, уполномочивающее военные власти переселять жителей "военных районов" для предотвращения саботажа и шпионажа. Хотя не было достоверных сообщений о том, что американцы японского происхождения на западном побережье Соединенных Штатов представляли собой подрывную угрозу, 2 марта 1942 года военные объявили Калифорнию, Орегон и штат Вашингтон стратегическими районами, из которых американцы японского происхождения должны были быть исключены. Более 110 000 американцев японского происхождения (64% из которых были гражданами американского происхождения) были вынуждены покинуть свои дома и работу и жить в 10 лагерях для переселенцев. Верховный суд Соединенных Штатов, наконец, постановил, что длительное содержание под стражей без причины является неконституционным, и в декабре 1944 года приказ о переселении военных был отменен.

Японцы-американцы боролись за Соединенные Штаты во время Второй мировой войны?

Несмотря на дискриминацию и интернирование дома, японцы-американцы служили в вооруженных силах Соединенных Штатов в большом количестве с отличием и отвагой. Например, 100-й батальон, состоящий из японцев-американцев с Гавайских островов, пострадал в результате итальянской кампании 1944 года с таким большим количеством жертв, что их назвали «Батальон Пурпурное сердце».

Оставшиеся в живых 100-го были объединены в 442-ю пехотной полк и продолжали нести тяжелые потери до конца войны. Подразделение завоевало множество наград за доблесть, в том числе Почетную медаль Конгресса, и стало самым награжденным отрядом в истории Соединенных Штатов.

Фото: edo-tokyo.livejournal.com