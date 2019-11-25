Шестидневная война 1967 года - удивительная победа Израиля

Шестидневной война также известна как июньская война, война 1967 года или третья арабо-израильская война, когда Израиль одержал победу над объединенными силами Египта, Иордании, Сирии и Ирака, несмотря на то, что численность мужчин, самолетов и танков превосходила их почти три к одному.

Израиль привел к победе его тогдашний министр обороны Моше Даян. Он не только спас Израиль от уничтожения на Ближнем Востоке, но и помог удвоить его размеры, покорив Иерусалим, сектор Газа и Синайский полуостров в Египте, на Голанских высотах в Сирии и на Западном берегу.

В то время как война изменила Ближний Восток и продемонстрировала силу Израиля, она также породила проблемы между Израилем и другими арабскими государствами, которые существуют по сей день. Вот несколько вещей, которые необходимо знать о ситуации, которая привела к битве Израиля за выживание:

1. Во время войны не было государства Палестина. Хотя создание такого государства было предложено Организацией Объединенных Наций в 1947 году, оно было отвергнуто арабским миром, поскольку означало необходимость создания еврейского государства вместе с ним, сообщила еврейская газета Algemeiner.

2. Поскольку Западный берег и восточный Иерусалим находились в руках Иордании, король Хуссейн запретил евреям посещать святые места в этих районах. Кроме того, он также осквернил многие места поклонения в Иерусалиме.

3. За три года до печально известного конфликта 1967 года была создана Организация освобождения Палестины. Поскольку ООП поддерживала военные действия, многие историки утверждали, что организация была создана в большей степени с целью уничтожения Израиля, чем создания Палестины.

4. За несколько недель до войны сирийские и египетские лидеры не скрывали, что их объединенная коалиционная армия собирается уничтожить Израиль. В то же время Израиль предупредил Иорданию о необходимости избегать конфликта. Однако король Хуссейн отказался прислушаться к предупреждениям и потерял Западный берег и восточный Иерусалим после поражения от Израиля.

Теперь, когда вы ознакомились с довоенным сценарием, давайте углубимся в факты о июньской войне:

1. От 676 до 983 израильских солдат было убито и около 4500 ранено после шести дней тяжелых боев. Приблизительно в то же время от 9 800 до 15 000 египтян были убиты и ранены, а 4300 захвачены в плен. С другой стороны, около 700 человек были убиты и 2500 ранены в Иордании.

2. Израиль не получал никакой поддержки от своих союзников - США, Великобритании и Франции - во время войны. Фактически, Франция прекратила посылать все виды оружия израильтянам, когда началась война.

3. Израиль потерял 46 из 240 своих самолетов, а Силы обороны Израиля сообщили об уничтожении 800 танков. С другой стороны, арабские войска потеряли 452 самолета и сотни танков к войне.

Фото: i24news.tv