Интересные факты о жизни во время Второй Мировой войны

1. Президент Рузвельт использовал лимузин Аль КапонеВ день нападения на Перл-Харбор секретная служба поняла, что у них нет пуленепробиваемой машины, чтобы безопасно доставить президента Рузвельта в Конгресс, чтобы он произнес речь. Агент Секретной службы вспомнил, что Казначейство США захватило пуленепробиваемый лимузин Аль Капоне в 1931 году.

Машина все еще была в рабочем состоянии и благополучно транспортировала президента в Конгресс. По сообщениям, президент Рузвельт сказал: «Надеюсь, мистер Капоне не будет возражать».

2. Никаких песен по заказу

В 1942 году американским радио ди-джеям было запрещено принимать запросы слушателей. Правительство опасалось, что вражеские шпионы будут встраивать секретные сообщения.

3. Третий рейх

Термин «Третий рейх» был впервые использован немецким автором Артуром Мёллером ван ден Бруком в его книге «Das Dritte Reich» («Третий рейх») 1923 года . Его книга сильно повлияла на нацистскую партию.

Меллер ван ден Брук писал, что было два предыдущих рейха:

- Первым рейхом была Священная Римская империя (962-1806)

- Второй рейх был Германской империей 1871-1918 гг.

4. Бордель с прослушкой

Высокопоставленный офицер СС управлял борделем под названием «Салон Китти» в Берлине, который часто посещали иностранные дипломаты. Они собирали информацию, прослушивая ее и обучали проституток тому, как получать информацию от клиентов

5. Кэлвин Грэм был самым молодым военнослужащим

Он солгал о своем возрасте и поступил на военную службу во флот США в возрасте 12 лет в 1942 году, и только после того, как он был ранен, его настоящий возраст был раскрыт.

6. Без перемирия

Россия и Япония никогда не подписывали официальный мирный договор друг с другом об окончании Второй мировой войны. Обе страны все еще спорят о законной собственности на Курильские острова.

7. Потери войны

Почти 80% мужчин, родившихся в Советском Союзе в 1923 году, не пережили Вторую мировую войну. Россия также была страной с наибольшим числом потерь, по оценкам, 21 миллион.

8. Выжившие атаки атомных бомб

Niju hibakusha - японский термин для выживших после обеих атомных бомбардировок. Слово переводится как «пострадавшие от взрыва люди».

9. Настольные игры "Монополия" помогли тысячам военнопленных союзников сбежать из немецких лагерей.

Германия разрешила Красному Кресту отправлять посылки военнопленным, и среди предметов, которые можно было отправить, были настольные игры. Были созданы специальные монополии, в которых находились предметы, помогающие заключенным сбежать:

- Немецкая, французская и итальянская денежная валюта была спрятана в игрушечных деньгах.

- Маленький компас спрятан.

- Шелковые карты тюрьмы и ее местоположения, спрятанные внутри частей отелей.

Фото: n-crimea.ru