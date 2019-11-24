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Силовые структуры
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Автор Евгений Стриж

Боевые слоны - танки древности

Силовые структуры

Боевые слоны, хоть и были для европейцев экзотикой, на поля сражений выходили примерно до Нового времени. При этом первые упоминания о применении боевых слонов датированы первой половиной I тысячелетия до нашей эры, восходя к Индии. Так еще задолго до столкновения с ними войск Александра Македонского слоны появлялись на полях сражений стран Востока. Что интересного можно рассказать о такой необычной боевой единице?

Почему слоны были популярны

В первой половине I тысячелетия до н.э. на полуострове Индостан слоны прочно удерживали свои позиции в армиях. Практически все страны региона как-то использовали этих животных. Дело в том, что помимо неплохих для того времени боевых качеств (особенно против пехоты) слоны были символом ума, мощи и божественной силы, так что чем больше их было в армии, тем выше был авторитет ее командования.

В сочинениях вроде «Вед» часто приукрашивается количество слонов в армии, а вот более скупые европейские описания уточняют: чаще всего в армиях было от пары десятков до пары сотен слонов.

Как использовали слонов

Наибольшую популярность слоны сникали как средство против конницы, поскольку большинство пород лошадей боится слонов. Наиболее популярный строй включал линию из слонов, идущих примерно в 30 метрах друг от друга, и пехоту, заполнявшую эти 30-метровые бреши. Немного такая формация напоминает танково-пехотную периода мировых войн. Интересно, что какой-либо брони слонам не полагалось, зато их обильно украшали попонами и блестящими элементами.

Управление слоном было задачей достаточно сложной. Вообще работа со слонами считалась целым искусством и непременно входила в курсы обучения местных царей и часто - знати. Наибольший успех имели представители Индии, которых часто нанимали даже представители эллинских государств (Греции, Македонии и прочих).

 Представители западных культур внесли некоторое разнообразие в снаряжение слонов: знаменитые башенки для экипажа пришли именно оттуда. Также в число экипажа стали включать лучников и копейщиков.

Насколько широко были известны слоны

Если для европейских войск слоны так и остались экзотикой, то в странах Востока они постепенно становились популярны и остались таковыми вплоть до Нового времени. Средние века сделали слонов частью армии таких государств, как Иран и Китай, а встречались они от Аравийского полуострова до Индии.

При этом тактика применения и оснащение слонов менялись мало, разве что во II тысячелетии нашей эры они стали популярны как передвижные командные пункты. Слоны стали выполнять больше «мирных» функций: несли провизию и инструменты, метательные машины. А в бою задача слонов сводилась чаще всего к коротким контратакам на проблемных участках.

Престиж слонов никуда при этом не делся: военачальники очень любили больших и мощных зверей. Известно, что при завоевании Кореи в XIII веке у одного из монгольских ханов были два слова, между которыми располагалась большая башня. Слон был очень удобен: отличный обзор, хорошая видимость для союзных войск и возможность прорвать окружение при неожиданной контратаке врага.

Фото: serltd.ru

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