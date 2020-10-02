Куноити — прекрасны и опасны

Японские ниндзя известны во всем мире, однако немногие знают, что на данном поприще отличились не только мужчины, но и женщины. Используя не только боевые навыки, но и обаяние, женщины-ниндзя, или куноити, успешно осуществляли как шпионаж, так и ликвидацию врагов. Что нам сегодня известно об этой необычной традиции — и как она возникла?

Появление: вдова ниндзя

Появление куноити связано с фигурой Такэды Сингэна, известного японского полководца и дайме. Он был славен тем, что всегда опережал своих противников на несколько шагов — в том числе с помощью сведений, добытых ниндзя.

В 1561 году случилась беда — в сражении погиб самый известный ниндзя тех лет Мотидзуки Моритоки. У него осталась вдова — Мотидзуки Тиемэ, и благодаря покровительству Сингэна она смогла объединить знания о разведке и военном деле, которые получила от мужа, со своими организаторскими способностями. В результате появилась школа женщин-ниндзя, которые и вошли в историю как куноити.

Одним из первых "заказов" для Тиемэ стало поручение от князя Такэда, которому нужны были обученные девушки для контроля ряда провинций. При этом девушки должны были не только обладать военной подготовкой, но и уметь поддержать разговор, провести чайную церемонию или развлечь гостей. В дальнейшем куноити часто изображали артисток или гейш.

Подготовка: всестороннее развитие

Для подготовки куноити руководство школы часто выкупало детей у разорившихся крестьян, причем в глазах последних это не считалось чем-то из ряда вон выходящим: в школе девочек кормили, учили и создавали для них более-менее комфортные условия.

Первый этап подготовки заключался в развитии преданности: детей учили, что за стол и кров стоит благодарить. Затем начинались более серьезные тренировки:

навыки работы со слухами и сплетнями;

умение добыть и передать секретные данные;

боевые навыки, в том числе убийства;

азы психологии, актерского мастерства;

знание традиций и церемоний.

Оружие: скрытность и внезапность

В плане убийств куноити использовали техники, опирающиеся на внезапность. Особые шпильки с ядом, извлеченные из волос, звездочки, рукопашный бой — все, кроме обычного оружия. Дело в том, что частые тренировки с мечами или копьями неизменно оставляли мозоли и другие следы на нежных женских руках, а это могло вызвать подозрения.

Наиболее распространенным оружием куноити были кандзаси — декоративные шпильки. Не менее популярны были тонкие двустенные веера сэнсу-тэссэн: ими в сторону жертвы распылялся ядовитый порошок. И конечно, куноити имели при себе специальные боевые иглы (длиной около 10 см), которые (благодаря знанию анатомии) всегда точно вгоняли в нужную точку на теле жертвы.

Фото: beyazperde. com