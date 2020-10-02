Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды Навигатор
Автор Евгений Стриж

Куноити — прекрасны и опасны

Японские ниндзя известны во всем мире, однако немногие знают, что на данном поприще отличились не только мужчины, но и женщины. Используя не только боевые навыки, но и обаяние, женщины-ниндзя, или куноити, успешно осуществляли как шпионаж, так и ликвидацию врагов. Что нам сегодня известно об этой необычной традиции — и как она возникла?

Куноити — прекрасны и опасны

Появление: вдова ниндзя

Появление куноити связано с фигурой Такэды Сингэна, известного японского полководца и дайме. Он был славен тем, что всегда опережал своих противников на несколько шагов — в том числе с помощью сведений, добытых ниндзя.

В 1561 году случилась беда — в сражении погиб самый известный ниндзя тех лет Мотидзуки Моритоки. У него осталась вдова — Мотидзуки Тиемэ, и благодаря покровительству Сингэна она смогла объединить знания о разведке и военном деле, которые получила от мужа, со своими организаторскими способностями. В результате появилась школа женщин-ниндзя, которые и вошли в историю как куноити.

Одним из первых "заказов" для Тиемэ стало поручение от князя Такэда, которому нужны были обученные девушки для контроля ряда провинций. При этом девушки должны были не только обладать военной подготовкой, но и уметь поддержать разговор, провести чайную церемонию или развлечь гостей. В дальнейшем куноити часто изображали артисток или гейш.

Подготовка: всестороннее развитие

Для подготовки куноити руководство школы часто выкупало детей у разорившихся крестьян, причем в глазах последних это не считалось чем-то из ряда вон выходящим: в школе девочек кормили, учили и создавали для них более-менее комфортные условия.

Первый этап подготовки заключался в развитии преданности: детей учили, что за стол и кров стоит благодарить. Затем начинались более серьезные тренировки:

  • навыки работы со слухами и сплетнями;
  • умение добыть и передать секретные данные;
  • боевые навыки, в том числе убийства;
  • азы психологии, актерского мастерства;
  • знание традиций и церемоний.

Оружие: скрытность и внезапность

В плане убийств куноити использовали техники, опирающиеся на внезапность. Особые шпильки с ядом, извлеченные из волос, звездочки, рукопашный бой — все, кроме обычного оружия. Дело в том, что частые тренировки с мечами или копьями неизменно оставляли мозоли и другие следы на нежных женских руках, а это могло вызвать подозрения.

Наиболее распространенным оружием куноити были кандзаси — декоративные шпильки. Не менее популярны были тонкие двустенные веера сэнсу-тэссэн: ими в сторону жертвы распылялся ядовитый порошок. И конечно, куноити имели при себе специальные боевые иглы (длиной около 10 см), которые (благодаря знанию анатомии) всегда точно вгоняли в нужную точку на теле жертвы.

Фото: beyazperde. com

Темы воин гейша япония женщина
Новости Все >
Чичерина прячется от обстрела в блиндаже недалеко от Карабаха
Назван примерный бюджет выборов в США
Россиянам объяснили, как оформить больничный лист по новым правилам
Туристы рассказали, что им не понравилось в программе кешбэка
В Таиланде изменили правила получения долгосрочной визы
Меркель: санкции против властей Белоруссии "запоздали"
Мария Шукшина посетила могилу легендарного отца
Письмо от руки развивает умственные способности ребёнка
ПФР разработал порядок выдачи новых пенсионных удостоверений
Врачи раскрыли влияние сыра на артериальное давление
Последние материалы
Лукашенко поблагодарил Путина за вакцины от коронавируса
Чичерина прячется от обстрела в блиндаже недалеко от Карабаха
Назван примерный бюджет выборов в США
Россиянам объяснили, как оформить больничный лист по новым правилам
Туристы рассказали, что им не понравилось в программе кешбэка
В Таиланде изменили правила получения долгосрочной визы
Меркель: санкции против властей Белоруссии "запоздали"
Мария Шукшина посетила могилу легендарного отца
Юристы оценили перспективу судебного иска Навального к Пескову
Письмо от руки развивает умственные способности ребёнка
Популярное
Мир. Новости мира
Переговоры РФ и Турции по Карабаху провалились

"Армения должна уйти с оккупированных территорий. Об этом было сказано? Нет. Тогда как же будет решён этот вопрос?".

Переговоры РФ и Турции по Карабаху провалились
Эксперт рассказал, почему Навальный обвинил Путина в своем отравлении
Власть
Эксперт рассказал, почему Навальный обвинил Путина в своем отравлении
Новости Европы
В Финляндии отреагировали на решение Путина запретить вывоз древесины
Новости футбола
"Спартак" может пропустить матч с "Енисеем" и выйти в 1/8 Кубка России
Игорь Буккер Таинственные ритуалы кочевников Сибири Игорь Буккер Усам Оздемиров "Один пояс, один путь" плюс евразийская интеграция Усам Оздемиров Василий Амирджанов В "Силовичке" детей научат Родину любить Василий Амирджанов
Комментарии
Турция начала войну в Карабахе. Что делать России?
Рассекречены параметры объединения РФ и Белоруссии
Эксперт рассказал, как болезнь Трампа скажется на его рейтинге
Последнее предупреждение Европы: чего хотят от России
Эксперт рассказал, почему Навальный обвинил Путина в своем отравлении
Последнее предупреждение Европы: чего хотят от России
Потеряем ли мы газопровод из-за Навального
Эксперт рассказал, как болезнь Трампа скажется на его рейтинге
Пойдут все: на Украине опять пообещали "марш на Крым"
Пойдут все: на Украине опять пообещали "марш на Крым"
Эксперт рассказал, почему Навальный обвинил Путина в своем отравлении
Пойдут все: на Украине опять пообещали "марш на Крым"
Во сколько России обойдется война в Карабахе
Во сколько России обойдется война в Карабахе
Потеряем ли мы газопровод из-за Навального
Зачем Эммануэль Макрон встретился со Светланой Тихановской
"Острый дефицит доверия": Минск окончательно поссорился с Киевом?
Эксперт рассказал, почему Навальный обвинил Путина в своем отравлении
Арсен Мелик-Шахназаров: Азербайджан не имеет шансов на победу в Нагорном Карабахе
Эксперт рассказал, почему Навальный обвинил Путина в своем отравлении
Юрий Кнутов: России надо готовиться к войне с Турцией
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Промокоды Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников