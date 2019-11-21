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Силовые структуры
Министерство обороны ФСБ МВД
Автор Татьяна Питерякова

Военная подготовка: как ей учили советских школьников

Силовые структуры

Уж кто-кто, а советские школьники не понаслышке знали, что такое военная подготовка. СССР был одним из лучших в стремлении подготовить детей к самообороне. Выпускники обычных школ без труда могли разобрать и собрать оружие и неплохо из него пострелять в тире или полевых условиях.

Теория для детей

В школах СССР детей стали готовить к военным навыкам в 1968 году. Причем они были обязательными для всех детей. Конечно, для девочек армия предусмотрена не была, но они должны были теоретически понимать, что делать на войне, если она начнется.

На теории проводились лекции с участием офицеров и сержантов. Они учили детей вести караульную службу и ходить строем, делились принципами противотанкового боя и разведывательных целей. Военные рассказывали школьникам о стратегии и тактике войны, рассказывали о военной истории. А после получения нужных знаний дети сдавали контрольную работу.

Практические тренировки

Одной теорией в советских школах не обходились - в обязанности ребят входила разборка и сборка штурмовых винтовок АК-47, причем эти занятий проводились на время. Дети должны были уметь прицельно стрелять и из оружия.

Для таких стрельбищ в каждой школе были оборудованные тиры. Девочки практиковались больше, ведь они должны были не просто уметь управлять оружием, но еще и оказывать медпомощь и бинтовать раны солдатам в военных условиях.

Игра в Зарницу

Но больше всего школьники любили играть в Зарницу. Это военно-спортивное мероприятие тоже было частью их военной подготовки. Оно проводилось в поле или недалеко от леса, а во время нее проходили церемонии, парады, соревнования, марши.

Они были очень схожи с армейскими и включали так называемую фазу борьбы. Для нее ребята делились на две команды, каждая из которых пыталась заполучить за знамя другой стороны и защищала собственное.

Флаги надежно прятались, после чего проводилась разведка для выяснения их местоположения. Далее ребята решали, как лучше подобраться к флагу противника, а в финале происходил рукопашный бой. Однако настоящие драки проводить не разрешалось, поэтому дети применяли смекалку, что для них было очень полезно - хорошо готовило их к жизни в целом.

В советских школах детей учили не только научным знаниям, но готовили к возможной войне. Для этого проводились военные теория и практика, но больше всего школьники любили игру в Зарницу, позволяющую побыть почти настоящими бойцами и разведчиками и использовать полученные навыки не только во время войны, но и в жизни.

Фото: ok.ru

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Военная подготовка: как ей учили советских школьников
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