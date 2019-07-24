Россия и Китай создали аналог НАТО?

Россия и Китай в силу объективных причин все теснее сближаются по ряду стратегических направлений. В том числе и по направлению военному.

К примеру, сегодня прошло совестное патрулирование стратегическими бомбардировщиками России и КНР одного и маршрутов в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Со стороны РФ участвовал Ту-95, со стороны Китайской Народной Республики - Н-6. И, кажется, такой формат военного взаимодействия происходит между двумя государствами впервые.

Более того, в Сети тут же появился скриншот кране интересного документа. Суть его в том, что «Правительство РФ рассмотрит вопрос о создании Российско-Китайского военного союза. И, повторимся, это было логично.

Вообще, совместные военные учения между РФ и КНР - явление не новое. В 2018 году, например, уже проходили такие мероприятия. Назывались они «Восток-2018». Тогда министр обороны РФ, Сергей Шойгу заявил, что подобные учения и маневры теперь будут проводиться на регулярной основе. При этом, Шойгу тогда подчеркнул, что военное сотрудничество будет налажено и на оперативном, и на стратегическом уровне. И это замечание кране важно потому, что патрулирование стратегическими бомбардировщиками - это и есть тот самый «стратегический уровень».

В конце апреля этого года прошли совместные морские военные учения РФ и КНР, и реакция в международных СМИ была настолько панической, что ряду китайских военных экспертов пришлось публично успокаивать западную общественность.

И понятно, что после новостей и о патрулировании, и о военном сотрудничестве по стратегическим направлениях в западных СМИ снова поднимется волна паники и негодования по поводу «восточной угрозы». Кстати, в российских либеральных медиа сейчас снова запоют про то, что «вся Сибирь в китайцах», и что угроза китаизации России - неизбежна. Просто потому, что этот военный союз в очередной раз подрывает гегемонию Запада вообще и США в частности.

И здесь стоит вспомнить, почему, собственно, такое сотрудничество РФ и КНР в принципе стало возможно. А потому, например, что НАТО расширяется на Восток и не собирается останавливаться. Ну и поскольку по западной границе Россия сейчас окружена в большей степени недоброжелательно относящимися к РФ государствами, на территории которых к тому же военные базы НАТО, а в некоторых случаях и ракеты размещены, то нужно было отвечать ассиметрично. То есть выходом на Восток.

В свою очередь Китай тоже обеспокоен тем, что у него под боком Япония все с теми же американскими военными базами, а авиация США устраивает регулярные облеты впритык к границам Китая, а то и нарушая их. Как минимум, речь идет о морских границах.

Иными словами, в первую очередь - это оборонительный союз. Просто потому, что и военная доктрина Китая, и такая же доктрина РФ - по своей сути в первую очередь именно оборонительные. Но контролировать собственные территории и блюсти собственную безопасность мы будем, и теперь это стало окончательно понятно и выражено на практике.

"Под усилением А-СЯС, т.е. воздушной части ядерной триады, в данном контексте понимается возможность создания пула вспомогательных ресурсов - тех же бортов ДРЛО или даже самолетов-заправщиков, что еще более актуально. Причем такой пул будет способствовать и росту эффективности противолодочной авиации. Естественно, подходы к применению ядерных сил остаются абсолютно независимыми, но для сдерживания в мирное время - вполне себе логичное и полезное дело. С другой стороны, на выходе может произойти изменение военного баланса регионального уровня, да и стратегической стабильности в целом - ну да не мы это начали",- пишут эксперты "Ватфора".

С политической же точки зрения и КНР, и Россия демонстрируют что на азиатской и центральной территории Евразии они являются, как минимум, макрорегиональными лидерами. И, в общем, это тоже будет воспринято позитивно очень многими государствами АТР, поскольку они так или иначе заинтересованы в тесном сотрудничестве с РФ и Китаем, и, более того, их тоже напрягает излишне частное и плотное присутствие НАТО и США.

Кстати, что касается Североатлантического Альянса, то здесь все тоже очень интересно с геополитической точки зрения. Потому что до сих пор НАТО было абсолютно доминирующей военно-политической силой на планете. И вот теперь из сотрудничества России и Китая может получиться равноценная альтернатива. К сожалению, конечно, альтернатива эта именно военно-политическая с ударением на слове «военно». Но, повторимся, это вынужденный ответ экспансионистской политике НАТО.

Впрочем, здесь стоит отметить, что к эскалации военного напряжения возникновение такой альтернативной точки силы не приведет. Скорее, даже напротив. Потому что здесь история, как с ядерным оружием. Его наличие у заинтересованных субъектов мировой политики охлаждает совсем уж горячие головы и переводит любую конфронтацию в дипломатическую или экономическую плоскость.

И этот российско-китайский альянс тоже, в общем-то, про политику сдерживания, и контроля вооружений и военных операций. И про сохранение реального суверенитета. Ну, и про концепцию многополярного мира тоже не следует забывать. Потому что подобного рода сотрудничество - тоже элемент геополитической многополярности с многими полюсами силы и центрами влияния.

Просто, есть мнение, что в этот альянс могут влиться и иные государства, организовав коалицию, аналогичную НАТО по силе и численности. Правда, все же с несколько иными, в первую очередь, оборонительными, защитными целями.

И понятно, почему сейчас из очень многих и вполне определенных информационных источников пойдёт кране негативная реакция по поводу военной дружбы РФ и КНР. Потому что это не только некое локальное сближение, это снова изменение глобальной расстановки сил и элемент нового миропорядка, в котором США не будут являться единственным абсолютным центром силы.