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Силовые структуры
Министерство обороны МВД ФСБ
Автор Ксения Семенова

Секретное вооружение американцев времен холодной войны

Силовые структуры

После создания ядерного оружия в мире несколько раз случались ситуации, когда могла произойти последняя война в истории человечества. Раньше удавалось решать эти проблемы быстрее, чем доходило до дела. Так произошло и в 70-е годы 20-го века, когда Советский Союз и США поняли, что формирование развитой системы ПРО (на одной из сторон) станет не спасательным кругом от ядерного конфликта, а якорем, тянущим вниз.

Договор взаимной ликвидации

В 1972 году политические деятели СССР и США приняли решение сесть за стол переговоров и обсудить тему появления ракет нового образца, которые могли бы разносить ядерные заряды на протяженные расстояния. Обе стороны тогда понимали, что формирование системы ПРО с большой вероятностью перехвата любой ракеты послужит эскалации, а не деэскалации ядерной напряженности. Отказываться от ПРО, естественно, никто не захотел, но найденный компромисс должен был спасти мир от ядерной войны.

Исходя из содержания договора, к которому пришли обе стороны, Советский Союз и США могли развернуть по одному району противоракетной обороны с целью предоставления защиты для стратегически важных объектов. Число ракет-перехватчиков не должно было превышать 100 штук, а точность удара - не дальше тысячи км. Американцы приняли решение развернуть такой комплекс в Северной Дакоте. Его основная задача - прикрытие эскадрильи Гранд Форкс со 150 бункерами для ядерных ракет. Проекту было дано название «Safeguard».

Ради перестраховки

Комплекс, который раскинулся почти на 12 тысяч кв.м был возведен близ города Некома в сжатые сроки. Все, что там находилось, учитывая электростанцию, хранилище для топлива, производственное помещение, пусковые устройства, командный центр - располагалось под землей в бункерах, соединенных тоннелями. Одна лишь вещь выдавала военный объект на месте Safeguard, не беря во внимание забор, - пирамида на пустыре, высотой в 25 метров.

Возводилась она не для эффектного вида. Это радар комплекса с фазированными антенными решетками РЛС. Каждая из них может обнаружить объект за 1100 км от себя. Радар мог «смотреть» сразу на 360 градусов.

В 40 км от этого объекта находился еще один радар, входивший в систему Safeguard, который в реальности был основным и мог «смотреть» за 3200 км.

Для перехвата наших ракет в ситуации, если начнется война, планировалась применять новую разработку LIM-49 A Spartan. Размеры ракеты были следующие: 16.8x1.09 метра. Масса каждой - 13 тонн. Ракета могла лететь под управлением человека порядка 740 км, а максимальная дальность поражения целей - 560 км. Для лучшего эффекта все они были оснащены термоядерной боеголовкой класса W71 мощностью 5 мегатонн.

Эффектно, но затратно

Судьба вышеуказанного американского сооружения напоминает историю большинства подобных отечественных объектов. На развитие комплекса в дальнейшем не нашлось финансов. Рабочая деятельность над ПРО Safeguard приостановилась в 1973 году, однако открыли комплекс лишь в 1975 году. При этом через пару лет инициативу свернули, так как государство урезало сумму расходов. Однако некоторые считают, что данная система стала просто ненужной из-за дальнейшего прорыва в области ракетостроения и появления баллистических ракет UGM-73 Poseidon.

Фото: sputnik8.com

Источник: https://billionnews.ru/6540-taynoe-amerikanskoe-sooruzhenie-vremen-holodnoy-voyny.html

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