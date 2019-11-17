Как Жуков наводил порядок в послевоенной Одессе

После ВОВ в СССР было много банд. Конечно, власти не могли мириться с массовой преступностью, поэтому было решено ее ликвидировать.

Сергей Урсуляк, снявший знаменитую «Ликвидацию», рассказал, что все события картины придуманные, конечно, кроме прибытия Жукова в Одессу.

Придуманный сюжет и воспоминания ветеранов

Операция «Маскарад», продемонстрированная в фильме «Ликвидация», может быть и вымышленной. По крайней мере, документов о ней не сохранилось. Режиссером Максимом Файтельбергом в одном его фильме приводятся рассказы ветеранов милиции.

По этим данным, в 1946 году знаменитый маршал вошел в должность начальника одесского военного округа. Его просили посодействовать в устранении уличных бандитов, которые тогда разгулялись не на шутку. Сотрудников угрозыска на всех преступников не хватало, а многие действующие военнослужащие стали лидерами банд.

Однако режиссер рассказал, что криминогенность в Одессе была в то время примерно такой же, как и в других советских городах. Один ветеран милиции вспоминал, что его комендантская рота помогала одесским милиционерам. Вместе они задерживали преступников и изымали много оружия. А вот о групповых отстрелах преступников ветеран не слышал - он полагал, что здесь все ограничилось воображением автора.

А что говорил сам Жуков

В знаменитых мемуарах маршала нет никакой информации по поводу операции «Маскарад», или любых сведений, хоть издалека ее напоминающих. Однако генерал-майор милиции Зазулин рассказал: маршал часто упоминал, что за одну ночь избавил город от лидеров банд.

Но при этом Георгий никогда не уточнял, что в преступников стреляли на месте. Однако Жуков вскоре стал заслуженным работником МВД, что, скорее всего, случилось после борьбы с одесскими бандитами.

Информация от прототипа Гоцмана

Героя «Ликвидации», так удачно сыгранного Владимиром Машковым, можно сравнить разве что с Давидом Курляндом, служившим в УГРО в 1946-1948 годах.

Его воспоминания о службе хранятся в одесском музее милиции. Со слов его начальника, Давид хоть и пишет о сложной обстановке в городе, но ничего об операции с участием переодетых сотрудников, отстреливающих бандитов, не упоминает. Оказывается, создатели знаменитого фильма вовсе не интересовались биографией этого сотрудника.

Подтверждений о проведении знаменитой операции нет ни в одном источнике. Как великий маршал устранял преступников, он не уточнял, однако его друзья подтверждают, что это действительно было.

Фото: mini.eastday.com