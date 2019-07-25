У Ходорковского появилась возможность стать осужденным в третий раз

Расследование «третьего дела ЮКОСа» продолжается. Учитывая, что экс-глава ЮКОСа Михаил Ходорковский желает России "революции" и работает на это, возможно, к выборам президента в 2024 году он "присядет" на нары в третий раз.

В четверг представитель Генпрокуратуры РФ Александр Куренной в эфире ведомственного канала заявил, что в рамках "третьего дела ЮКОСа" ведется расследование "по факту хищения нефти и легализации похищенного имущества и полученных от его реализации денежных средств".

Дело вытекает из "дела в отношении Ходорковского и других лиц о легализации похищенных ими у государства в 1995–2003 годах акций ОАО "НК "ЮКОС" и денежных средств нефтяной компании в общем размере более 6 миллиардов долларов США", — заявил Куренной. Известно, так же , что эти деньги перечисленных на офшоры тогдашних руководителей компании.

По словам Куренного, в рамках второго дела Ходорковский и совладелец ЮКОСа Платон Лебедев были осуждены. Однако от имени компаний, на которые были оформлены акции, в зарубежных судах инициированы судебные и третейские разбирательства против Российской Федерации "с целью взыскания с нашей страны более 120 миллиардов долларов ущерба".

Куренной указал, что отмытые и похищенные деньги аккумулированы в США, Великобритании, Ирландии и других государствах, но все запросы Генпрокураторы в отношении этих средств, наложении на них ареста "оставлены без удовлетворения или даже без ответа". "Истцы также всяческим образом уклоняются от исполнения требований суда Нидерландов раскрыть эту информацию", — заявил Куренной.

Представитель Генпрокуратуры заверил, что "работа в указанном направлении в целях привлечения всех виновных к установленной законом уголовной и материальной ответственности продолжается".

Заметим, что по первому делу Михаил Ходорковский и Платон Лебедев были осуждены в 2005 году Басманным судом по семи статьям Уголовного кодекса, в том числе, они признаны виновными в хищении денег у государства, мошенничестве, хищении ценного сырья апатитового концентрата в крупных размерах и в уклонении от уплаты налогов. Приговорены к девяти годам колонии, позже Мосгорсуд снизил им сроки до восьми лет.

В 2009 году осужденным были предъявлены новые обвинения по второму делу ЮКОСа — о хищении акций "дочек" нефтяной компании на сумму более 890 млрд рублей с последующей легализацией части этих денег. В конце 2010 года суд признал Ходорковского и Лебедева виновными по этому делу. Они были приговорены к 14 годам колонии с учетом наказания по первому делу. Позднее сроки им были сокращены до 11 лет.

В 2013 году Европейский суд по правам человека нашел нарушения в деле ЮКОСа, но политически мотивированным его не признал.

В декабре 2013 года Ходорковский был помилован и освобожден указом президента Владимира Путина в связи с болезнью матери. После освобождения он сразу покинул Россию, но основал партию "Открытая Россия", которая признана в России нежелательной. В 2014 году из Парижа объявил о намерении стать президентом России. Недавно Ходорковский раскрыл в Твиттере свои политические планы. "Я хочу своей стране революции", — заявил он, заверив, что гражданская война при этом не предполагается.

Фото: globallookpress.com

Читайте по теме: Жена Ходорковского подала в суд на автора и режиссера пьесы "Клептократия"

Смета для Ходорковского: бывшие соратники обвиняют

Надоел 2.0: Ходорковский хочет решить вопрос с Путиным по понятиям