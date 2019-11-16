Война во Вьетнаме: о чем знают не все

Война во Вьетнаме определила Америку во второй половине 20-го века. Конфликт был настолько спорным, что в течение многих лет в стране происходили марши, беспорядки и даже гибель людей. В этой статье представлены некоторые факты об этой войне.

Вьетнамская война не называется так во Вьетнаме

Два десятилетия военных действий во Вьетнаме, с 1954 по 1975 год, там называются «американской войной». Вьетнамцы исходили из того, что иностранные войска, сражавшиеся в этой войне, были все американцами, но это не так: большое количество тайцев, южнокорейцев и австралийцев сражались на стороне Южного Вьетнама.

Вьетнамская война была частью холодной войны

Технически, конфликт во Вьетнаме был гражданской войной, с коммунистическим Севером, борющимся против антикоммунистического Юга (это не была демократия и управлялась параноидальным диктатором Нгуен Ван Тхину). Страна никогда не была расколота; две области были искусственными, без естественной границы между ними, поэтому было весьма вероятно, что одна или обе стороны попытаются воссоединить страну силой.

Однако Север был поддержан коммунистическим Китаем и Советским Союзом, а Юг был поддержан Западом. Но в практическом плане, как в отношении финансов, так и оборудования, именно Америка поддерживала Юг.

Америка (и другие) боялась, что после развития коммунизма в Китае и Северной Корее за ними может последовать и Вьетнам. Если бы он стал «красным», чем бы закончился прогресс коммунизма? Будет ли Сингапур или Австралия падать? Эта концепция была известна как «теория домино», и сотни тысяч американцев были призваны сражаться в джунглях Вьетнама, чтобы бороться с ней.

Вьетнамская война все еще продолжается во Вьетнаме

В то время как почти 60 000 американцев погибли в ходе войны, более 3,3 миллиона вьетнамцев (как на севере, так и на юге, включая мирных жителей) погибли. К концу войны в 1975 году Америка сбросила более семи миллионов тонн бомб на Вьетнам, Камбоджу и Лаос - больше, чем было сброшено за всю вторую мировую войну. Только в 1971 году в эти страны было сброшено 800 000 тонн бомб - и это было тогда, когда война «заканчивалась». Тысячи тонн дефолианта, известного как агент «оранж», уничтожили тысячи акров и отравили землю, убив людей и скот, что привело к врожденным дефектам у нерожденных детей.

Обе стороны использовали наземные мины, и, по оценкам, они, в сочетании с неразорвавшимися боеприпасами, означают, что в 20 процентах от общей площади Вьетнама по-прежнему находятся неразорвавшиеся устройства, остается около 800 000 тонн взрывчатых веществ. Подсчитано, что с 1975 года эти опасные пережитки войны привели к 100 000 жертв, из которых 40 000 погибли.

В заключение, история войны во Вьетнаме сочетает в себе империализм 19-го века с коммунистической историей 20-го века и американской внешней политикой конца 20-го века. Это богатая и сложная эпоха, характеризующаяся катастрофическими неверными оценками, безжалостными сокрытиями и трагическими последствиями со всех сторон.

Фото: namvietnews.wordpress.com