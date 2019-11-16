Вторая половина 20 века: холодная война, Берлинская стена, Венгерская революция

Холодная война началась в результате разногласий между Западом и Востоком, то есть США и Советским Союзом. Это противостояние можно рассматривать как борьбу капитализма против коммунизма.

Некоторые крупные альянсы были сформированы между США и их союзниками по НАТО, а также между Советским Союзом и его государствами-сателлитами (Чехословакия, Германия, Венгрия, Польша и Румыния). Обе нации использовали каждую предоставленную возможность для расширения влияния и «победы».

В 1947 году была принята программа внешней политики США, известная как доктрина Трумэна, которая поклялась помогать странам, находящимся под угрозой советской экспансии.

Таким образом, крайнее недоверие между союзниками существовало во время войны. Советский лидер Иосиф Сталин очень недоверчиво относился к американцам после того, как Трумэн угрожал ему, рассказав ему о новом ужасающем оружии, которое он собирался использовать против японцев. Сталин понимал, на что способно это оружие, было, когда сообщения о Хиросиме поступали в Москву.

Венгерская революция

С 1945 года венгры находились под контролем Москвы. Все богатство и ресурсы были взяты из Венгрии русскими, которые принудили к этому, разместив тысячи российских солдат в Венгрию. Матяш Ракоши, венгерский лидер, пришедший к власти благодаря Сталину, был покорен России. Когда Сталин умер в 1953 году, народам Восточной Европы была дана некоторая надежда, что они смогут быть свободны от советского правления.

Восстание началось в 1956 году как студенческая демонстрация, которая привлекла тысячи людей. Это восстание распространилось, как лесной пожар по всей Венгрии, и вскоре правительство распалось. Просоветские коммунисты были казнены или заключены в тюрьму, а заключенные протестующие были освобождены и вооружены. Новое правительство было сформировано и распустило первоначальное правительство и обязалось внести политические изменения в виде свободных и справедливых выборов. После этого чувство свободы начало возвращаться. Политбюро было готово договориться о выводе советских войск в страну, но позже отменило это решение и предприняло попытку сокрушить оппозицию. 4 ноября большая советская сила вторглась в Будапешт и другие регионы страны.

Берлинская стена

Берлинская стена была охраняемым бетонным барьером, который физически и идеологически разделял Берлин с 1961 по 1989 год. Она была построена Германской Демократической Республикой (Восточная Германия) с 13 августа 1961 года и был известен как «Antifaschistischer Schutzwall» (с немецкого - Антифашистский оборонительный вал). Официальная цель Берлинской стены состояла в том, чтобы не пускать западных «фашистов». Ее снос официально начался 13 июня 1990 года и закончился в 1992 году.

Стена была возведена, чтобы предотвратить массовую эмиграцию и дезертирство, которые отмечали Восточную Германию и коммунистический Восточный блок после Второй мировой войны. До возведения стены 3,5 миллиона восточных немцев обошли ограничения на эмиграцию в Восточном блоке и покинули Германскую Демократическую Республику, многие из которых перешли границу из Восточного Берлина в Западный Берлин, а затем отправились в Западную Германию и в другие страны Западной Европы.

Берлинская стена простояла до 9 ноября 1989 года, когда глава Коммунистической партии Восточной Германии заявил, что граждане Германской Демократической Республики могут пересекать границу по своему усмотрению. Эйфорические толпы заполонили стену, свободно пересекая Западный Берлин, в то время как другие принесли молотки и кирки и начали собирать сувениры в виде частей стены.

Фото: bigra.livejournal.com