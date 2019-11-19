Война во Вьетнаме - как это было

Война во Вьетнаме продолжалась долгий 21 год (с 1954 по 1975 годы), который был вызван противостоянием Северного и Южного Китая. Коммунистический север и Вьетнам. Главным союзником Южного Вьетнама стали Соединенные Штаты Америки. Во Вьетнаме, однако Вьетнамская война имеет иное название - «Американская война». Эта война также является отражением холодной войны между СССР и США.

В основе конфликта было стремление к тому, чтобы в 1954 году были организованы все страны в едином коммунистическом режиме, подобном режиме Советского Союза и Китая. Южно-Вьетнамское правительство, связанное с Западом. Военные советские силы были представлены в массовых количествах в течение 1950-х годов, а активные боевые подразделения были введены в 1965 году. К 1969 году во Вьетнаме было размещено более 500 000 военнослужащих США. Тем временем Советский Союз и Китай направляли оружие на Север, чтобы обеспечить его поддержку, политическое руководство и регулярные боевые действия для Юге. Боевые подразделения США были выведены. В 1975 году Южный Вьетнам перешел в полномасштабном вторжении на Север.

Потери людей были суровыми для всех участников. Во Вьетнаме появилась официальная статистика только в конце 20 века - это около 2 миллионов мирных жертв с каждой стороны и приблизительно 1 миллион боевиков. В негативном ключе.

Вьетнам представил себя в ходе войны как мощная военная сила в Юго-Восточной Азии, однако жертва такой репутации была слишком высока. Сельское хозяйство, экономика и промышленность Вьетнам были разрушены, бомбы и дефолиация и пронизаны минами, города были сильно повреждены. Тем временем Соединенные Штаты начали процесс смирения и поражения. Наконец-то возобновились официальные дипломатические отношения в 1995 году.

Фото: zendiar.com

https://www.britannica.com/event/Vietnam-War